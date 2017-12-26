Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Sektörel güven hizmet ve inşaatta azaldı, perakendede arttı

İstanbul, 26 Aralık () – Sektörel güven endeksi Aralık ayında hizmetler ve inşaat sektörlerinde düşerken perakende sektöründe yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı Sektörel Güven Endeksi araştırması sonuçlarına...

Sektörel güven hizmet ve inşaatta azaldı, perakendede arttı

İstanbul, 26 Aralık () – Sektörel güven endeksi Aralık ayında hizmetler ve inşaat sektörlerinde düşerken perakende sektöründe yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı Sektörel Güven Endeksi araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında, aylık bazda yüzde 3.5 azalarak yüzde 96.2 değerine, inşaat sektörü yüzde 1.0 düşüşle 81.6 değerine gerilerken, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0.7 artarak 100.6 değerine yükseldi.
Hizmet sektöründe gözlemlenen düşüş, son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5.2, yüzde 4.7 ve yüzde 0.8 azaldı.
İnşaat sektöründeki düşüş ise, ; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklanırken, gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 3.5 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 0.8 arttı.
Perakende sektörün güven endeksinde görülen artışın sebebi ise, son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1.3 ve yüzde 2.1 artarken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1.1 azaldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,