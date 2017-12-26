Sektörel güven hizmet ve inşaatta azaldı, perakendede arttı

İstanbul, 26 Aralık () – Sektörel güven endeksi Aralık ayında hizmetler ve inşaat sektörlerinde düşerken perakende sektöründe yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı Sektörel Güven Endeksi araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında, aylık bazda yüzde 3.5 azalarak yüzde 96.2 değerine, inşaat sektörü yüzde 1.0 düşüşle 81.6 değerine gerilerken, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0.7 artarak 100.6 değerine yükseldi.

Hizmet sektöründe gözlemlenen düşüş, son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5.2, yüzde 4.7 ve yüzde 0.8 azaldı.

İnşaat sektöründeki düşüş ise, ; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklanırken, gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 3.5 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 0.8 arttı.

Perakende sektörün güven endeksinde görülen artışın sebebi ise, son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1.3 ve yüzde 2.1 artarken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1.1 azaldı.