banner314

banner325

Son Dakika
banner348

Sektörde tercih değişmedi, Otokar 12’nci kez otobüs pazarının lideri oldu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2020 yılında da kent içi toplu taşıma, personel ve turizm taşımacılığının gözdesi olmaya devam etti. Şirket, koronavirüs pandemisine rağmen satışlarını artırdığını, otobüs pazarı liderliğini koruduğunu açıkladı.

EKONOMİ 24.01.2021, 23:54 25.01.2021, 00:09 Murat Aydın
13
Sektörde tercih değişmedi, Otokar 12’nci kez otobüs pazarının lideri oldu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2020 yılında da kent içi toplu taşıma, personel ve turizm taşımacılığının gözdesi olmaya devam etti. Şirket, koronavirüs pandemisine rağmen satışlarını artırdığını, otobüs pazarı liderliğini koruduğunu açıkladı. Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül; "Üst düzey güvenlik önlemleriyle çalışmalarımızı sürdürüp 2020’de uzun vadeli hedeflerimize odaklandık. Geniş ürün gamımız ulaşımda ilk tercih olmaya devam etti. 12’nci kez faaliyet gösterdiğimiz segmentler toplamında Türkiye otobüs pazarının lider markası olduk.  2020'de yaptığımız yeni anlaşmalarla da ülkemiz otomotiv sanayiini yurtdışında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ettik” dedi.

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, 2020'de faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 12’nci kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası olduğunu duyurdu. 2020 yılında koronavirüsün etkilerini değerlendiren Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, “Covid-19 sürecinin en başından itibaren çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın sağlığını korumak, işimizin devamlılığını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldık, üretimimizi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile sürdürdük. Pandemi sürecinde iletişimimizi dijital kanallarda devam ettirdik. CRM Merkezimiz 7/24 hizmet vermeye devam etti, evden çalışmayla birlikte CRM verimliliğimizi yüzde 10 artırdık. Servislerde yoğunluğu önlemek adına randevulu sisteme geçtik, gerekli alanlarda teknik ekibimiz arıza teşhisi ve onarımını da uzaktan bağlantılar ile çözdü” dedi.

“12’NCİ KEZ SEKTÖRÜN LİDERİ OLDUK”

Covid-19’un pazara olumsuz etkisini tüm sektörlerde olduğu gibi mart-haziran döneminde yoğun olarak gösterdiğini belirten Basri Akgül, pazardaki toparlanmanın haziran ayında normalleşme süreciyle başladığını belirterek; "Yılın ikinci yarısında, özellikle servis taşımacılığında önemli bir talep artışı gerçekleşti. Kasım ayında ise tüm segmentlerde canlanma azaldı. Yıl geneline baktığımızda faaliyet gösterdiğimiz segmentlerin toplamında ise yaklaşık yüzde 2'lik bir büyüme gerçekleşti. Geniş ürün gamımız, markamıza duyulan güven, düşük işletme giderleri ve yüksek ikinci el değeri ile Otokar bir kez daha sektörün ilk tercihi oldu; geçen yılı tüm otobüs pazarında lider olarak tamamladı. Tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza Otokar markasını tercih ettikleri ve ürünlerimize duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"KÜÇÜK VE ORTA BOY OTOBÜS PAZARININ TERCİHİ SULTAN OLDU"

Pandemiye rağmen geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanında teslimatları sürdürdüklerini belirten Akgül şunları ekledi: "2020 yılında küçük ve orta boy otobüs pazarı yüzde 10 civarında daralırken, Otokar bu segmentte satışlarını artırdı. Belediye otobüsü segmentinde ise koronavirüs pandemisinin yayılımını azaltmak için getirilen sınırlamalar araç ihtiyacını artırdı. Yılın tek kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesi olan İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihaleyi kazandık. Artışlarla birlikte 368 adet otobüsün teslimatlarına yıl sonunda başladık. Türkiye'nin yanı sıra 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya hizmet vererek 2020 yılında da ülkemizin otomotiv ihracatına katkı sağladık. Globalleşme stratejimizi merkezimize alarak, geçtiğimiz yıl da uluslararası rakiplerimizi geride bırakıp önemli projeler üstlendik. Pandemi sırasında Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini kapsayan bir sözleşme imzaladık. Ayrıca Malta'dan aldığımız 50 adetlik sağdan direksiyonlu 5'inci siparişimizi tamamladık.”

“GÜVENLİ OTOBÜS İLE İLKLERİN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM ETTİK”

Son 10 yılda cirosunun yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran Otokar'ın, pandemi sürecinde de öncü işlere imza attığını kaydeden Akgül, “Şehir içi toplu taşımacılık için ‘Güvenli Otobüs’ü geliştirdik. Güvenli Otobüs, kendi kendini dezenfekte edebiliyor; fotokatalitik sistem ile güvenli bir seyahat imkânı sunuyor; binen yolcuların ateşini ölçüp, maske kontrolü yapabiliyor ve yeni nesil sürücü kabini ile sürücüyü bulaş riskine karşı daha fazla koruyor. Dünyada ilk kez bu dört sistemin bir arada kullanıldığı Güvenli Otobüs, ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunda hizmet vermeye başladı. Koronavirüs tehdidine karşı özellikler eklenen otobüsler takiben Malta’da da şehir içi taşımacılıkta hizmete başladı. Malta'ya teslim edilen 50 otobüse otomatik sterilizasyon sistemi entegre edildi” dedi. 

Otokar’ın alternatif yakıtlı araçlar konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Basri Akgül, 12 metrelik elektrikli otobüs Kent Electra’yı Türkiye pazarında ilk kez 2020 yılında tanıttıklarını hatırlattı. Akgül, geçtiğimiz günlerde Okan Üniversitesi iş birliği ile otonom otobüsün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testlerini başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Yapılan testlerde Otokar Otonom Otobüsü, sürücüsüz bir şekilde çevresini algılıyor, düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlıyor. Bu alanda da sektörün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

#otokar #koçtopluluğu #marka #personel #turizm
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:18
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir