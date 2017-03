Şekerleme sektörü Dubai'ye çıkarma yaptı

İSTANBUL, () - DUBAİ'de gerçekleştirilen dünyanın en büyük B2B fuarı olan Gulfood 2017'ye katılan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu "Bu fuarda gerçekleştirilen B2B görüşmeler özellikle sektörümüzün geleneksel pazarı olan ve geçtiğimiz yıl 16 milyar dolarlık ithalat yapan Afrika ve Ortadoğu'da daha da büyüyebilmemiz için büyük fırsat taşıyor. Sektör olarak gözümüz gelişmiş ülkelerde olsa da geleneksel pazarlarımızda ki büyüme hızımızı da sürdürmeliyiz" dedi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) öncülüğünde 139 Türk firması, 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında 22'ncisi düzenlenen, dünyanın en büyük B2B gıda fuarı olan Gulfood 2017'ye katıldı. Ortadoğu ve Afrika'nın 16 milyar dolar ithalat yaptığına vurgu yapan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, "Bu yıl, 120'nin üzerinde ülkeden 95 binden fazla ziyaretçinin katılması beklenen fuar sadece Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için değil, 5 binin üzerindeki hammadde ve mamul ürün tedarikçisi için dünyanın her yerinden muhataplarıyla buluşma imkânı sunuyor. Biz ekonomi çevrelerinin dünyanın en önemli 10 ticari üssünden biri olarak değerlendirdikleri Dubai'yi tüm Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya ve hatta tüm Afrika'ya açılan bir kapı olarak görüyoruz. Dünyada şekerleme sektörünün 153 milyar dolarlık ithalat hacmi var. Bunun 16 milyar doları Orta Doğu ve Afrika'dan geliyor. Bu bölge 16 milyar dolar ile ithalatın yaklaşık yüzde 17'sini içeriyor. BAE olarak baktığımızda 1.9 milyar dolar bu nüfusa ve hacme göre fazla değil mi sorusunun karşılığı da Dubai'nin 1.1 milyar dolar ihracatı var yani ürettiği maldan değil transit ticaretten kaynaklı bir ihracatı olduğunu söyleyebiliriz. Bu fuarda firmalarımızın gerçekleştireceği B2B görüşmelerin sektörün 2017 yılında bu pazardan aldığı payı arttıracağına eminiz. Bu coğrafya bizim geleneksel pazarlarımızı oluşturuyor. Sektör olarak gözümüz gelişmiş ülkelerde olsa da geleneksel pazarlarımızda ki büyüme hızımızı sürdürmeliyizö diye konuştu. 2016 yılında 2,2 milyar dolarlık şekerli mamuller ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kadiroğlu “2017'ye sektör olarak daha iyi başladık. Ocak ayında sektör ihracatımız yüzde 11 oranında artarak 188,4 milyon dolara yükseldi. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz, ihracat artışında 2017 yılı hedefimizi yüzde 15 olarak belirledik ve bu yönde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

2017 yılının sektör açısından tanıtım ve pazarlama yılı olacağını da belirten Kadiroğlu şunları söyledi; "200 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörümüz, son yıllarda yapmış olduğu teknolojik yatırımlar ve inovatif ürünler sayesinde her geçen yıl adından daha fazla söz ettiriyor. Biz sözde değil özde inovasyon yapan bir sektörüz. İnovatif olarak ürünler üreten firmalarımız var. Özellikle Ortadoğu ve Afrika'da çok güzel teknolojik yatırımlar oldu. Fuarda İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu olarak ülkemizi ve sektörü dünyaya daha iyi tanıtabilmek adına çok renkli ve dikkat çekici etkinlikler düzenledik. Fuarın her günü ŞTG standımızda ülkemizin her yanından geleneksel ve modern şekerlemeleri katılımcılara ikram ettik ve şeker şovu gerçekleştirdik. ISM fuarı ile 2017 yılını başarılı bir şekilde açtık, Prodexpo ile devam ettik. Şimdi Gulfood ile gaza biraz daha yükleniyoruz. Etkinliklerimizde Delightland konseptini daha etkin bir platform olarak kullanarak hedef ihraç pazarlarında reklam, tanıtım ve pazarlama açısından firmalarımıza daha çok alan açmak istiyoruz."

AFRİKA VE ORTADOĞU'NUN ŞEKERE OLAN TALEBİ ARTIYOR

Her geçen yıl Afrika ve Ortadoğu'dan gelen şekerli mamuller talebinde artış olduğuna değinen İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, "Orta Doğu ve Afrika ülkeleri bundan on yıl önce dünya şekerleme tüketiminin yüzde 3,5'ini gerçekleştiriyorken 2016 yılında bu oran yüzde 5,5'e ulaştı. Önümüzdeki beş yılda bu oranın daha da artması ve 2021 yılında yüzde 6,5'a yükselmesi bekleniyor. Bahse konu bölge Asya Pasifik'in ardından şekerli mamul tüketimini en kayda değer şekilde arttıran ülkeleri barındırması açısından da bizim için çok büyük önem taşıyor. Sektör olarak sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2016 yılında 90 milyon dolarlık bir pay aldık. Yaklaşık 60 milyon doları sadece şekerli mamuller.ö dedi. Bu yıl Birlik ve Tanıtım Grubu olarak yaklaşık 25 fuara katılacaklarını ve Türkiye'de çok geniş kapsamlı bir fuar düzenleyeceklerine vurgu yapan Mete, “Fuarlar bacasız sanayi, düşünün 93 bin kişi ziyaret etti, bunun 90 bini yurt dışından gelen ziyaretçiler, Dubai'de ki otellerin neredeyse tamamı dolu. Bizde ülkemizde ilk defa düzenleyeceğimiz CNR Food İstanbul fuarı için yurt dışından katılımı arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin ekonomisine gerçekleştireceğimiz fuar ile katkıda bulunmayı umuyoruz. Suudi Arabistan, Fas ve Polonya'dan CNR Food İstanbul fuarına milli katılım gerçekleştirecekler. Diğer ülkeler için çalışmalarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlk fuar olduğu için yabancı ülkelerden gelecek katılımcılar biraz daha mesafeli yaklaşıyor fakat bir sene sonra katılımın çok daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Sektör için sadece fuarlarla da yetinmeyeceğiz. Bu sene alım heyetleri kapsamında en az 10-15 civarında B2B etkinliği düzenlemeyi düşünüyoruz. Özellikle 2017 yılının ikinci yarısında da hedef pazarlarımızdan Kuzey ve Güney Amerika ile Uzak Doğu ülkelerine yönelik ticaret heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.