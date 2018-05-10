Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
AKP ile MHP ortak miting yapacak
İbrahim Kalın: Tamam değil devam...
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle ithalat yeniden başladı
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle...
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...

Şekerbank konut kredi faizlerini yüzde 0.98’e indirdi

İstanbul, 10 Mayıs () - Şekerbank, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle Şekerbank, ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500.000 liraya kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını...

Şekerbank konut kredi faizlerini yüzde 0.98’e indirdi

İstanbul, 10 Mayıs () - Şekerbank, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle Şekerbank, ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500.000 liraya kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0.98’e çekti.
Konut kredisi faizlerinde indirime giden öncü bankalardan Şekerbank’ta indirimli faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak.
Konuyla ilgili konuşan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze şu açıklamaları yaptı:
“Ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut sektöründe yaşanacak canlılık tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip.
“Bu kapsamda biz de tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik.
“Özellikle Anadolu’daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314