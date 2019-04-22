Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem oldu

İstanbul, 22 Nisan () - Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine Erdal Erdem getirildi. Genel Müdür Vekili olarak 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren görev yapan Erdal Erdem, Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme...

Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem oldu

İstanbul, 22 Nisan () - Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine Erdal Erdem getirildi. Genel Müdür Vekili olarak 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren görev yapan Erdal Erdem, Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onayı kaydıyla Şekerbank Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda asaleten atandı.
Şekerbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankacılık sektöründeki 25 yıllık kariyerinde birçok üst düzey görev yürüten Erdal Erdem, kariyerine 1995 yılında Family Finans Kurumu A.Ş.’de başladı. Erdem, 2014 yılına kadar yürüttüğü Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Bankası Moskova CJSC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinin ardından Mart 2014’te Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2017 yılına kadar aynı zamanda Halk Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkbank Belgrad A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Erdem, Kasım 2017’de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Şekerbank’ın stratejik odağında bulunan esnaf, mikro, işletme ve KOBİ iş kollarının yönetiminden sorumlu olan ve aynı zamanda Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürüten Erdal Erdem, 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Şekerbank Genel Müdür Vekili olarak atanmıştı." (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328