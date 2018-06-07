Şeftali ile nektarin üreticisi ve ihracatçısı bayramı erken yaptı

İZMİR, () - TÜRKİYE, mayıs ayında şeftali ve nektarin ihracatından 27 milyon 845 bin dolar döviz kazandı. Şeftali ile nektarin ihracatında, 2017 yılının Mayıs ayına göre, yüzde 120 rekor artış görüldü. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, şeftali ve nektarin üreticilerinin Ramazan Bayramı'nı erken karşıladığını söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre, mayıs ayında hasadına başlanan şeftali ve nektarin ihracatında Rusya lider ülke oldu. Mayıs ayında Rusya’ya yapılan şeftali ve nektarin ihracatı 19 milyon 813 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Şeftali ve nektarin ihracatının yüzde 71’i Rusya’ya gerçekleştirildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’de şeftali üretiminin, yıllık 675 bin ton seviyesinde olduğunu söyledi. Ege Bölgesi’nin 148 bin tonluk payla ilk sırada yer aldığını kaydeden Uçak, bu yıl şeftali kalitesinin ihracat için çok elverişli olduğunu, bu sayede sezona başarılı giriş yaptıklarını, üretici ile ihracatçının yüzünün güldüğünü, şeftali ve nektarin üreticilerinin Ramazan Bayramı'nı erken karşıladığını dile getirdi.

'ÜRETİCİ VE İHRACATÇININ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALDIĞI YIL OLACAK'

Şeftali ve nektarin ihracatında Rusya’nın, en büyük ihraç pazarları olduğu belirten Uçak, "Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz şeftali ve nektarin ihracatının yüzde 71’i Rusya’ya gerçekleştirildi. Türk ihracatçısı yeni ihraç pazarları için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte Ukrayna, Almanya, Irak, Romanya, Suudi Arabistan, Bulgaristan pazarlarında konumumuzu güçlendireceğiz. Şeftali ve nektarin ihracatımızın haziran, temmuz ve ağustos aylarında da yoğun bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl nektarin ve şeftali üreticisi ve ihracatçısı emeğinin karşılığını alacak" diye konuştu.

İKİNCİ PAZAR IRAK

Türkiye’nin, mayıs ayında 17 milyon 396 bin dolarlık nektarin ihraç ettiğini kaydeden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Mayıs ayındaki şeftali ihracatımız ise 10 milyon 450 bin dolar olarak gerçekleşti. Nektarin ihracatı yüzde 94’lük artış gösterirken, şeftali ihracatı yüzde 183’lük rekor artışa sahne oldu. Şeftali ve nektarin ihracatı miktar bazında 2017 yılı mayıs ayında 15 bin 875 ton iken 2018 yılı mayıs ayında 33 bin 735 tona tırmandı. Nektarin ve şeftali ihracatında Irak, 3 milyon 55 bin dolarla ikinci büyük ihraç pazarı olurken, Romanya 2 milyon 315 bin dolarlık Türk nektarini ve şeftalisi tercih etti" dedi.

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