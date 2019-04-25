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Sefcovic: AB firmaları Kuşak ve Yol Projesi’nin parçası olmak istiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, daha fazla şeffaflık sağlanması durumunda Avrupa Birliği (AB) firmalarının Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’nin altyapısının bir parçası olmak...

Sefcovic: AB firmaları Kuşak ve Yol Projesi’nin parçası olmak istiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, daha fazla şeffaflık sağlanması durumunda Avrupa Birliği (AB) firmalarının Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’nin altyapısının bir parçası olmak istediklerini söyledi.
Kuşak ve Yol Forumu’nda konuşan Sefcovic AB’den çeşitli bankalar ve firmalar bu projenin bir parçası olmak istediğini söyledi ve ekledi, “Bu projeye nasıl dahil olabileceğimiz konusunda biraz daha fazla bilgiye ihtiyacımız var, tedarik ihalelerine nasıl katılabileceğimiz ve projenin sürdürülebilir finansmanı hakkında şeffaflığa ihtiyacımız var çünkü proje Avrupa’da da bazı endişeler oluşturdu.”
 İtalya, Mart ayında Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’ne dahil olan ilk G7 üyesi ülke olmuştu.

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