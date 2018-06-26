Seçim Sonucu Tüm Mazlum Milletlere Umut Olacak

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD), seçim sonucu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili ‘Milli irade’nin tecelli ettiğini belirten DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Türkiye halkının irfanı ve feraseti kazandı. Güçlü bir Türkiye’nin ancak güçlü ve dirayetli bir liderlikle olabileceğinin idrakinde olan milletimiz, ilk tur oylamada Cumhurbaşkanı’nı seçmiş ve Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ı yine geçtiğimiz dönem gerçekleşen anayasa değişikliği ile yürütmenin tüm yetkileri ile donatarak kendisine lider olarak belirlemiştir. DERSİAD olarak biz de milletimizin “Cumhur İttifakına” olan teveccühünü ve tercihini destekliyor, bu sonucu ülkemizin tam bağımsızlığı ve dünyanın mazlum coğrafyalarına umut taşıması açısından çok kıymetli buluyoruz” dedi.



Destansı Zaferi Tebrik Ediyoruz



Seçimler sonucunda Cumhur İttifakının ve Cumhurbaşkanımız, BAŞKANIMIZ Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destansı zaferinden dolayı tebrik ettiklerini belirten DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar, “ Seçim sonucunun milletimiz ve tüm mazlum milletler için hayırlı olmasını temenni ederiz. Ülkemiz içerisinde özellikle ırk, mezhep ve ideoloji esasına dayalı ayrışma ve kamplaşma yıllardır empoze edilmek isteniyor. Maalesef ki, özellikle muhalefet partileri bu kamplaşmayı benimsemiş olması tedirgin ediyor. Bu anlamda yeni sistem ile Cumhurbaşkanımıza ve Parlamentomuza büyük görevler düşüyor. Halkımızın seçime teveccühü ve nihayetinde iradesi, çatışma ve ayrışmayı kesinlikle kabul etmediğini gösteriyor” dedi.



Güçlü Türkiye’nin Tesis Edileceğine İnancımız Tam



Başarılı ve istikrarlı 16 yıllık yürüyüşün, daha fazla gayret ile devam edeceğinden şüphelerinin olmadığını belirten Çınar, “İş dünyası olarak, istikrarın devam ediyor olması bizleri çok memnun etti. Tüm dünyaya örnek olabilecek bir ‘Güçlü Türkiye’ tesis edileceğine inancımız tam. Ekonomik politikaların gerçekçi ve makroekonomik dengeleri güçlendirici olması ve özellikle olası israf ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi beklentimizdir”dedi.



Emperyal Güçlerin Sömürgesi Artık Son Bulacak



Çınar sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle coğrafyamızda son yüz yıldır kan ve gözyaşı hiç dinmemiş olup, modern emperyal güçlerin sömürüsü altındaki kıtaların mazlumiyeti en ağır şekilde sürmüştür. Batı ve ABD gibi uluslararası politika geliştiren ve kendisini insan hakları ve Demokrasi havarisi olarak gören devletlerin ve bu devletlerin piyonu durumundaki örgütlerin dünyaya sunabilecekleri huzur ve güven bulunmamaktadır. Yürüttükleri politika ile uyguladıkları işgal ve sömürge düzeni nihayetinde kaos ve savaştan başka bir sonuca ulaşılamamaktadır. Ancak kendi ülkelerinin ferahı için dünyanın dört bir yanını ateşe atmakta herhangi bir beis de görmemektedirler. Bu halde yeni bir düzen ve yeni bir söze ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düzenin de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesi ile ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü ile ilk merhalesi kat edilmiştir.”