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SEC Yetkilisi: Komisyon ETF kararı için Bitcoin piyasalarını incelememeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ağustos () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilisi, komisyonun ünlü Bitcoin yatırımcıları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) talebini, kripto para birimlerine...

SEC Yetkilisi: Komisyon ETF kararı için Bitcoin piyasalarını incelememeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ağustos () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilisi, komisyonun ünlü Bitcoin yatırımcıları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) talebini, kripto para birimlerine dayanması sebebiyle reddederek sınırlarını aştığını söyledi.
SEC Yetkilisi Hester Price, komisyonun ETF işlemi altında yatan varlığı değil, işlem için piyasayı gözden geçirmesi gerektiğini belirtti ve komisyonun işlem gerçekleştirilen varlığı yargılama ve söz konusu varlığa göre karar veremeyeceğini söyledi.
Konuyla ilgili CNBC’ye konuşan Peirce, söz konusu ETF işlemine karşı çıkan üç komisyonun üyesinin “karara varmadan önce işlem altında yatan varlığa baktıklarını ve bu durumda varlığın Bitcoin olması sebebiyle kripto para birimleri ve piyasalarına ilişkin endişelerini belirttiklerini” söyledi ve ekledi:
“Böyle bir karar vererek yasanın bize verdiği yetkinin dışına çıktılar ve bence biz komisyon olarak Bitcoin piyasalarına odaklanmak yerine yerine borsada işlem gören ürünlere odaklanmalıyız.”
Röportaj sırasında SEC’in ETF işlemlerindeki varlıkları yargılama yetkisi bulunmadığını vurgulayan Peirce, petrol ve altın gibi diğer varlıklar gibi “Bitcoin’de de bu piyasaların nasıl işlediğini incelemek bizim iş kapsamımızda bulunmuyor. Bizim, varlığın ticaretinin yapılldığı piyasaya odaklanmamız gerekiyor” dedi.

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