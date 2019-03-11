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SEC'in yeni belgesi "kripto para yaptırımlarında gevşeme" işareti

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Mart () - ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) ICO’lara (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) ilişkin yayınladığı kılavuz niteliğindeki uyarılar, SEC’nin kripto para...

SEC'in yeni belgesi "kripto para yaptırımlarında gevşeme" işareti

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Mart () - ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) ICO’lara (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) ilişkin yayınladığı kılavuz niteliğindeki uyarılar, SEC’nin kripto para birimleri üzerindeki sıkı yönetimini hafifletebileceğine işaret etti.
SEC’nin söz konusu yaklaşımının çeşitli sebeplerle kripto para birimleri kullanmak isteyen potansiyel müşteri, hisse sahibi ve yatırımcı ilgisi sebebiyle değişmiş olabileceği belirtilirken, söz konusu bilgilendirmede yatırımcılara oluşturduğu risklerin yanında ICO’lar hakkında daha kapsamlı bilgiler yer aldığı görüldü.
SEC, resmi internet sitesinde kripto para birimleri ve ICO’lara ilişkin Temmuz 2017’de “Investor Bulletin: Initial Coin Offerings” isimli bir kılavuz paylaşmış ve yatırımcıları söz konusu yatırımlar kapsamında uyarmıştı.
Söz konusu kılavuzda yer alan “ICO’lar menkul kıymetler teklifi olarak değerlendirilebilir. Belirli unsurlara göre ICO'lar bu kapsamda, SEC’nin federal menkul kıymetler yasalarını uygulama yargıları altında işlem görebilir” maddesi, potansiyel yatırımcılara ICO’ların federal yasalar altında işlem görebileceği uyarısını yapıyor.
SEC’ye kayıtlı olmayan ICO’ların yasal olmayabileceğine işaret eden maddede, “ICO’ların kayıt ettirilmesi gerekebilir. Menkul kıymetler kategorisi altında işlem gören ICO’lar SEC’ye kaydedilmeli veya kayıt için yeterli şartların sağlanıp sağlanmadığı konusunda incelemeye tabi tutulmalıdır” denildi.
SEC, kripto para birimlerinin farklı olarak isimlendirilmesinin, komisyonun ICO’ların sınıflandırılması konusundaki tutumunu değiştirmediğine dikkat çeken maddede “ICO’lar aracılığıyla satılan para birimlerine birçok isim verilebilir. Bir ICO’ya, ya da kripto para birimine, hizmet token’ı isminin verilmesi, söz konusu birimin menkul kıymet olarak işlem görmesini engellemez” uyarısı yapıldı.
“ICO’lar çeşitli riskler oluşturuyor. Bazı ICO’lar dürüst yatırım fırsatı olarak sunulsa da çoğu dolandırıcılık eylemleri yapıyor olabilir ve paranız karşılığında garanti kazançlar teklif edebilir” maddesi, yatırımcıları ICO’lar konusunda dikkatli olmaya çağırırken, kripto para birimlerinin ayrıca çalınabileceğine de dikkat çekiyor.

 

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