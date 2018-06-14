Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

SEC: ICO’lar menkul kıymetler kategorisinde yer alıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC)Başkanı Jay Clayton, ICO’ların (Initial Coin Offering - Kripto Para Birimi Halka Arzı) menkul kıymetler kategorisinde yer aldığını belirtti ve “Bu...

SEC: ICO’lar menkul kıymetler kategorisinde yer alıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC)Başkanı Jay Clayton, ICO’ların (Initial Coin Offering - Kripto Para Birimi Halka Arzı) menkul kıymetler kategorisinde yer aldığını belirtti ve “Bu konuda daha ne kadar net olabilirim bilmiyorum” dedi.
SEC’in düzenlediği “Amerika’da yatırım: Atlanta Meclis Toplantısı” isimli halka açık forumda, kripto para birimleri yaptırımları ve yenilikleri konuşuldu.
Toplantıda, SEC’in blok zinciri tenolojisinin beraberinde getirdiği yeniliklere açık olduğu fakat perakende satış ve bireysel yatırımcıları doğrudan etkilemesi sebebiyle dolandırıcılık konusunda oldukça dikkatli olmak istediği belirtildi.
SEC Yetkilisi Kara Stein kripto para birimlerinin yatırım maliyetini düşürebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgularken sözlerine şöyle devam etti: “Kripto para birimleri sermaye ödeneği maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir.
Yeni teknolojilere ayak uydurmaya çalışırken herkes gibi biz de zorlanıyoruz fakat gelişmelerin doğru şekilde uygulanması için çalışıyoruz. Şu anki yarış, hem yasa düzenleyiciler hem de piyasa katılımcıları açısından, yeni gelişmelerle beraber evrilmek ve daha sonrasında bu gelişmelere olumsuz tepkiler vermemektir.”
Toplantıda Komisyon Başkanı Clayton ise şöyle konuştu: “Blok zinciri teknolojisinin menkul kıymetler ve diğer endüstriler için çok büyük potansiyeli var. Doğrulama maliyetleri dahil olmak üzere işlem maliyetlerini büyük ölçüde düşürüyor. Çok güçlü olan bu teknoloji, bağış toplama gibi eylemlerde de kullanılabiliyor. Benim ICO ve kripto para birimleri alanlarında gördüğüm şey bir menkul kıymetler teklifidir, bu konuda daha ne kadar net olabilirim bilmiyorum.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325