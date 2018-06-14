SEC: ICO’lar menkul kıymetler kategorisinde yer alıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC)Başkanı Jay Clayton, ICO’ların (Initial Coin Offering - Kripto Para Birimi Halka Arzı) menkul kıymetler kategorisinde yer aldığını belirtti ve “Bu konuda daha ne kadar net olabilirim bilmiyorum” dedi.

SEC’in düzenlediği “Amerika’da yatırım: Atlanta Meclis Toplantısı” isimli halka açık forumda, kripto para birimleri yaptırımları ve yenilikleri konuşuldu.

Toplantıda, SEC’in blok zinciri tenolojisinin beraberinde getirdiği yeniliklere açık olduğu fakat perakende satış ve bireysel yatırımcıları doğrudan etkilemesi sebebiyle dolandırıcılık konusunda oldukça dikkatli olmak istediği belirtildi.

SEC Yetkilisi Kara Stein kripto para birimlerinin yatırım maliyetini düşürebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgularken sözlerine şöyle devam etti: “Kripto para birimleri sermaye ödeneği maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir.

Yeni teknolojilere ayak uydurmaya çalışırken herkes gibi biz de zorlanıyoruz fakat gelişmelerin doğru şekilde uygulanması için çalışıyoruz. Şu anki yarış, hem yasa düzenleyiciler hem de piyasa katılımcıları açısından, yeni gelişmelerle beraber evrilmek ve daha sonrasında bu gelişmelere olumsuz tepkiler vermemektir.”

Toplantıda Komisyon Başkanı Clayton ise şöyle konuştu: “Blok zinciri teknolojisinin menkul kıymetler ve diğer endüstriler için çok büyük potansiyeli var. Doğrulama maliyetleri dahil olmak üzere işlem maliyetlerini büyük ölçüde düşürüyor. Çok güçlü olan bu teknoloji, bağış toplama gibi eylemlerde de kullanılabiliyor. Benim ICO ve kripto para birimleri alanlarında gördüğüm şey bir menkul kıymetler teklifidir, bu konuda daha ne kadar net olabilirim bilmiyorum.”