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SEC: Döviz gibi işlem gören kripto para birimlerini kontrol etmeyeceğiz

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Haziran () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton, döviz gibi görülen ve çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan Bitcoin gibi kripto para birimlerinin SEC tarafından...

SEC: Döviz gibi işlem gören kripto para birimlerini kontrol etmeyeceğiz

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Haziran () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton, döviz gibi görülen ve çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan Bitcoin gibi kripto para birimlerinin SEC tarafından kontrol edilmeyeceğini açıkladı.
Clayton, CNBC’ye verdiği röportajda, çoğu ICO’nun (Initial Coin Offering) menkul kıymetler sattığını belirterek, bir projenin değerini temsil eden herhangi bir kripto para birimine veya ICO’ların çoğunluğuna özel bir muamele gösterilmeyeceğini belirtti.
Clayton, “Kripto para birimleri, dolar, euro veya yen gibi mutlak dövizlerin yerine geçen sanal paralardır. Bu birimler menkul kıymetler olarak görülemez” dedi.
Bununla birlikte Clayton, herhangi bir girişime yapılan ve bir kripto para biriminin değerini etkileyen yatırımların menkul kıymetler kategorisinde yer aldığını ve bu nedenle söz konusu kripto para birimlerinin SEC kuralları altında düzenleneceğini vurguladı.
Clayton’ın açıklaması çoğu Amerikan ve küresel kripto para birimleri borsasının, söz konusu birimlerin yatırımının gerçekleşebilmesi için SEC’e başvurup lisans almaları gerektiğini ortaya koydu.
Clayton sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben bir dijital varlığa yatırım yapılması amacıyla paramı veriyorum; bu kişi ya bana paramın karşılığını veriyor ya da benim paramın ikincil bir piyasada başkasına satıyor. Bu bir menkul kıymetlerdir ve biz bu menkul kıymetlerin teklifini ve satışını düzenliyoruz.”
 

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