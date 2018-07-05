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SEC blockchain ile yasadışı para kazanan iki kişiye dava açtı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) dün, blockchain (blok zinciri) bağlantılı bir işletme yürüten bir şirket üzerinden illegal hisse senedi satışından yüksek miktarda kâr ettikleri iddiasıyla...

SEC blockchain ile yasadışı para kazanan iki kişiye dava açtı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) dün, blockchain (blok zinciri) bağlantılı bir işletme yürüten bir şirket üzerinden illegal hisse senedi satışından yüksek miktarda kâr ettikleri iddiasıyla iki kişiye dava açtı.  
İddiaya göre avukat T.J. Jesky ve kendi hukuk şirketinin yöneticisi olan Mark F. DeStefano, UBI Blockchain Internet isimli bir şirket üzerinden 26 Aralık 2017 ve 5 Ocak tarihleri arasında hisse senedi satışından 1.4 milyon dolar kazandı. SEC, “alışılmadık ve açıklanamayan piyasa aktiviteleri” sebebiyle UBI Blockchain hisseleri üzerinden işlem yapılmasını durdurken, SEC Uygulama Departmanı Siber Bölümü Başkanı Robert A. Cohen şöyle konuştu:
“Bu dava, SEC’in perakende yatırımcılarını neden sırf blok zinciri ile bağlantılı olduğu için bir şirketin hisse senetlerini almaması için uyardığının en büyük örneği.
“Bu olay hem ticaretin geçici olarak durdurulmasına hem de aşırı fiyat artışından faydalanarak illegal hisse satışından kâr etmeye çalışan kişilerin yönetmeliğe karşı gelmesine yol açtı.”
Jesky ve DeStefano söz konusu iddialar hakkında bir açıklamada bulunmazken, SEC’in dava sonucunda haklı çıkmasının birçok ICO (Initial coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) kurucusunu ve yatırımcıyı etkilemesi bekleniyor.

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