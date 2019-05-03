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SCM Post : ABD Çin üzerinde baskı oluşturmak istiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Mayıs () – South China Morning Post gazetesinde yer alan bir haberde, haftaya düzenlenecek olan ABD-Çin müzakerelerinin iki ülkenin bir anlaşmaya varması için son tarih olarak belirlenmesinin Çin üzerinde “gerilimleri...

SCM Post : ABD Çin üzerinde baskı oluşturmak istiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Mayıs () – South China Morning Post gazetesinde yer alan bir haberde, haftaya düzenlenecek olan ABD-Çin müzakerelerinin iki ülkenin bir anlaşmaya varması için son tarih olarak belirlenmesinin Çin üzerinde “gerilimleri artırmak ve baskı oluşturmak” amacı taşıdığı öne sürüldü.
Çin yönetiminin ticari müzakerelere ilişkin gelişmeleri paylaştığı sosyal medya hesabı Taoran Notes’da yer alan bilgilere dayandırılan haberde şöyle denildi:
“Bu durum, ABD’nin gümrük vergilerini yükseltme tehdidiyle aynı, bütün bunlar aşırı baskı oluşturmak için yapılan bir kandırmaca. Ciddiye almanıza gerek yok.”
Geçen hafta, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mick Mulvaney, müzakerelerin sonsuza kadar devam edemeyeceğine dikkat çekerek iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların “öyle ya da böyle” iki hafta içinde çözüleceğini söylemişti.
Medyada Perşembe günü yer alan haberlerde de, müzakerelerle ilgili detaylı bilgi verilmemesi nedeniyle görüşmelerin duraklamış olabileceği ileri sürüldü.

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