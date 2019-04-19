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Scholz: Almanya ekonomisi durgunluktan uzak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan () – Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, küresel ekonomik yavaşlamanın politik sebeleri olduğunu ve ekonominin bir “hafif büyüme” döneminde olduğunu belirterek Almanya ekonomisinin durgunluktan uzak olduğunu...

Scholz: Almanya ekonomisi durgunluktan uzak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan () – Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, küresel ekonomik yavaşlamanın politik sebeleri olduğunu ve ekonominin bir “hafif büyüme” döneminde olduğunu belirterek Almanya ekonomisinin durgunluktan uzak olduğunu söyledi.
BBC’ye konuşan Scholz, “Eğer yeterince küresel bir ekonomiye sahipseniz ve ithalat, ihracat hacimleriniz büyükse, küresel ekonomide görülen tüm dalgalanmalardan etkilenirsiniz. Küresel ekonomide görülen yavaşlamanın sebeplernin genellikle politik olduğunu biliyoruz” dedi.
Almanya hükümetinin borçlanmama kararını yerinde bulduğunu söyleyen Scholz, ülkenin yeteri kadar borcu olduğunu ve kamu borçlanmasını yükseltmeme kuralının uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

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