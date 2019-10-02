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SBK Holding Unico Sigorta’nın yüzde 75 hissesini aldı
Hollanda merkezli Kibele B. V.’nin sahip olduğu Unico Sigorta AŞ’nin yüzde 75 hissesini SBK Holding aldı. Yeni ortaklıkla birlikte, gelecek yıl şirketin bilanço büyüklüğünün 1 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor. Hollanda Kalkınma...
EKONOMİ 02.10.2019, 12:24
Hollanda merkezli Kibele B. V.’nin sahip olduğu Unico Sigorta AŞ’nin yüzde 75 hissesini SBK Holding aldı. Yeni ortaklıkla birlikte, gelecek yıl şirketin bilanço büyüklüğünün 1 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.
Hollanda Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Londra merkezli EMF Capital Partners’in ortağı olduğu Kibele B.V., sahibi oldukları Unico Sigorta AŞ’nin satış süreci tamamlandı. İmzalanan hisse devir sözleşmesine göre Unico Sigorta’nın yüzde 75’i SBK Holding AŞ’nin oldu.
Hollanda Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Londra merkezli EMF Capital Partners’in ortağı olduğu Kibele B.V., sahibi oldukları Unico Sigorta AŞ’nin satış süreci tamamlandı. İmzalanan hisse devir sözleşmesine göre Unico Sigorta’nın yüzde 75’i SBK Holding AŞ’nin oldu.
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