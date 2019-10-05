Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Gökhan Artan / İlayda Kılıçay, 5 Ekim () - Türk Savunma ve Havacılık Sanayi'nin, 9 aylık ihracatında rekor kırıldı. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre sektörün ihracat rakamı yüzde 37.7 artış ile 1 milyar 855 milyon dolara yükseldi.En çok ihracat yapılan ülke ise yüzde 17 artışın yaşandığı 595 milyon 248 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Türkiye'nin yılın ilk 9 ayında toplamda ihracatı yüzde 2.56 artış ile 132.5 milyar dolara, son 12 aylık ihracatı ise 180.2 milyar dolara ulaştı.İhracatta Türk Savunma ve Havacılık Sanayi'nin ürettiği İnsansız Hava Araçları (İHA), kara ve hava araçları önemli yer teşkil ediyor. ABD, AB ve ve Körfez ülkeleri de dahil birçok ülkeye Türk şirketleri ihracat yapıyor. Sektörde 2011 yılında ihracatcı 60 firma varken bu yıl sayı 700 şirkete ulaştı. Sektörün 2011 yılında 884 milyon dolar olan ihracatı, 2018 yılında 2 milyar 35 milyon dolara yükseldi. İhracat rakamları da her geçen yıl artıyor. Sektör bu yıl sonunu ihracatta rekorla kapatacak. Bu yılın 9 ayında ise Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37.7 artarak 1 milyar 855 milyon 273 bin dolara yükseldi. 9 aylık verilere göre ihracatta rekor kırılırken, Eylül ayında da sektör geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33 artışla 175 milyon dolara ulaştı.

En çok ABD'ye ihracat yapıldı

Uzakdoğu ve Afrika'yı da hedeflerine alan firmaların savunma ve havacılık sanayinde 9 ayda en çok ihracat yaptıkları ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu. Yüzde 17 ihracat artışı ile 595 milyon 248 bin dolar ABD'ye ihracat yapıldı. ABD'yi 184 milyon 776 bin dolar ihracat ile Almanya, 180 milyon 356 bin dolar ihracat ile Türk savunma sanayisinin zırhlı kara araçlarını tercih eden Umman oldu. Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyacı olan araçlara yönelik yaptığı ihaleyi bir Türk şirketi kazanmıştı. Türk şirketi 513 milyon dolar’a Umman'a zırhlı araç satmıştı. İlk zırhlı aracı 2017 yılında teslim eden şirket, 2020'ye kadar Umman’a 13 farklı konfigürasyonda toplam 172 zırhlı araç teslim edecek.Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı olan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları da (SİHA) Ukrayna'ya ve Katar'a ihraç edildi. Katar Silahlı Kuvvetleri, 6 Bayraktar TB2 SİHA'sı satın almıştı.

Savunma ve Havacılık Sanayi’nde 1 Ocak -31 Eylül 2019 tarihlerinde en çok ihracat yapılan ülkeler şöyle:

1-ABD: 595 milyon 248 bin dolar- yüzde 17.08 artış

2-Almanya:184 milyon 776 bin dolar-yüzde 9.67 artış

3- Umman:180 milyon 356 bin dolar-yüzde 35.78 artış

4- Katar: 138 milyon753 bin dolar-yüzde 1336.56 artış

5-BAE:96 milyon 454 bin dolar- yüzde 1763.88 artış

6- Hollanda:62 milyon 269 bin dolar- yüzde 10.81 artış

7- Birleşik Krallık:44 milyon 647 bin dolar- yüzde 4.29 artış

8- Hindistan:40 milyon 445 bin dolar- yüzde 23.64 düşüş

9- Polonya: 30 milyon 356 bin dolar- yüzde 20.53 düşüş

10-Fransa:23 milyon 127 bin dolar- yüzde 44.05 düşüş

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