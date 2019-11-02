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"Saudi Aramco IPO’suna Prens Muhammed karar verecek"
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz Bin Salman, uzun bir süredir beklenen Saudi Aramco halka arzına (IPO) ilişkin kararı Prens Muhammed’in vereceğini söyledi. Bin Salman, Riyad’da düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi forumunda yaptığı...
EKONOMİ 30.10.2019, 11:15
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz Bin Salman, uzun bir süredir beklenen Saudi Aramco halka arzına (IPO) ilişkin kararı Prens Muhammed’in vereceğini söyledi.
Bin Salman, Riyad’da düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi forumunda yaptığı açıklamada, Saudi Aramco halka arzının oldukça yakında yapılacağını doğruladı ve şunları söyledi:
“(Halka arz) yakında yapılacak. Doğru zamanda, doğru yaklaşımla ve kesinlikle doğru kararlarla gerçekleşecek. Bu karar özellikle Prens Muhammed’in olmak üzere, öncelikli olarak Suudi Arabistan’ın kararı olacak.”
Çeşitli jeopolitik gelişmelerin ardından yapılan ertelemeler sonrası, Saudi Aramco hisselerinin dünyanın en büyüğü olarak tanımlanan halka arzıyla Aralık ayında Suudi Arabistan borsasında listelenmesi bekleniyor.
Bin Salman, Riyad’da düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi forumunda yaptığı açıklamada, Saudi Aramco halka arzının oldukça yakında yapılacağını doğruladı ve şunları söyledi:
“(Halka arz) yakında yapılacak. Doğru zamanda, doğru yaklaşımla ve kesinlikle doğru kararlarla gerçekleşecek. Bu karar özellikle Prens Muhammed’in olmak üzere, öncelikli olarak Suudi Arabistan’ın kararı olacak.”
Çeşitli jeopolitik gelişmelerin ardından yapılan ertelemeler sonrası, Saudi Aramco hisselerinin dünyanın en büyüğü olarak tanımlanan halka arzıyla Aralık ayında Suudi Arabistan borsasında listelenmesi bekleniyor.
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