Saudi Aramco beş Çin şirketiyle petrol anlaşması yaptı

Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, 2020 için Çin merkezli beş şirkete petrol sağlamayı öngören anlaşma imzaladı.

Aramco Pazarlama, Satış ve Tedarik Planlama Müdür Yardımcısı Ahmed Al-Subaey, Çinli müşterilerin Aramco’ya olan güvenlerine dikkat çekti ve Saudi Aramco’nun en hızlı büyüyen petrol şirketi olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Suudi Arabstan'ın devlet petrol şirketi Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da açıklayacak ve ertesi gün de tahıtım için roadshoww toplantılarına başlayacak. Al Arabiya'nın adını belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hisselerinin yüzde 2.0'sini halka açacak olan Aramco hisslerinin 11 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'ın Tadawul Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor.