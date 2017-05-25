Şanlıurfa’nın bozkır ekosistemleri FAO ‘nun yardımıyla korunacak

İstanbul, 25 Mayıs () – Türkiye–Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) finanse ettiği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BUGEM) tarafından yürütülecek “Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi” projesi açılış çalıştayı bugün Ankara’da gerçekleşti.

Türkiye’nin bozulmamış bozkır alanlarının büyük bölümüne ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da yürütülecek proje, korunan alan yönetimi uygulanarak bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunması yaklaşımını tarım, orman, mera gibi üretim alanlarına entegre etmeyi amaçlıyor.

Şanlıurfa’da Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ bozkırlarında dört yıl boyunca uygulanacak proje; Şanlıurfa Valiliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMPGM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve bölgedeki diğer paydaşların etkin katılımı ile yürütülecek.

Projenin açılış çalıştayında konuşan FAO Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji, “Proje kapsamında; Türkiye’nin korunan bozkır alanları genişletilirken, bozkır biyoçeşitliliğinin korunmasını ve yöre halkının geçim kaynaklarının güvence altına alınmasını da öngörüyoruz.” dedi. Projenin aynı zamanda bozkır ekosistemlerinin başarılı uygulamaları yaygınlaştırabilmek için gerekli kurumsal ve politik desteğin oluşturulmasına da yardımcı olacağı öngörülüyor.

Özellikle habitat kaybı, üretim alanlarının yoğun kullanımı ve iklim değişikliğinin tehditi altında bulunan bozkırlar ekolojik açıdan Türkiye’nin en önemli ve hassas ekosistemlerinden birini oluşturuyor. Türkiye’nin bozulmamış bozkır alanlarının büyük bölümüne ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da yürütülecek proje; bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunması için korunan alan yaklaşımının arttırılması, bozkır biyoçeşitliliğinin korunmasının tarım, orman, mera, çayır gibi üretim alanlarına yaygınlaştırılmasını, bozkır ekosistemlerinin ekolojik bütünlüğünü güvence altına almayı ve bozkır sağlığını tesis ederek yöre halkını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ekosistem temelli yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunacak proje; etkileşim (tampon) bölgeleri ve yaban hayatı koridorları gibi araçların uygulanması yoluyla korunan alanlar arasında ekolojik bağlantılar kurmayı, korunan alanların yönetiminde etkin rol oynayabilecek yöre insanı ve diğer paydaşlar arasında bilgi paylaşımını destekliyor.

Proje kapsamında koruma ve yönetim planlaması yapılacak her üç pilot alanda da etkili bir yönetim ve izleme programı uygulanacak ve uygulanan programların etkisi yakından takip edilebilecek. Projenin hedefleri arasında ulusal bir bozkır stratejisinin hazırlanması ve Şanlıurfa temelli bir bozkır koruma stratejisinin oluşturulması da yer alıyor.

Projenin pilot alanları ise:

Tek Tek Dağları Milli Parkı: 2007 yılında milli park olarak ilan edilen Tek Tek Dağları orman bozkırı olarak tanımlanmakta ve önemli endemik türlere ev sahipliği yapmaktadır. Bunların içinde küresel öneme sahip menengiç ormanları bulunmaktadır.

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 2006 yılında yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilen alan, serbest dolaşan sınırlı sayıdaki ceylana ve soyu tükenmekte olan sürmeli kızkuşuna ev sahipliği yapmaktadır.

Karacadağ bozkırları: Sıradışı bir bozkır flora çeşitlilğine sahip olan Karacadağ’da 269 cinsi ve 66 farklı familyayı temsil eden 543 bitki türü, 32 endemik bitki türü tespit edilmiştir. Resmi koruma alan statüsü olmayan Karacadağ’da yeni bir bozkır koruma alanı oluşturulması projenin beklenen sonuçlarından birisidir.