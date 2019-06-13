Şanlıurfa’da Girişimcilik Ekosistemine GİGAP desteği

İstanbul, 13 Haziran () – Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İstihdam İmkânlarının Geliştirilmesi ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yolu ile Dayanıklılık Oluşturma Projesi kapsamında oluşturulan Gazelle İnovasyon Girişimcilik ve Araştırma Programı (GİGAP), Güneydoğu Anadolu bölgesinden girişimci adaylarını, tarım, gıda, su teknolojileri, dijital dönüşüm, eğitim teknolojileri ve diğer yenilikçi alanlardaki yerel paydaşlarla buluşturdu.

Japon Hükümeti tarafından finanse edilen, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle yürütülen ve GİGAP’ı da oluşturan proje, UNDP Türkiye’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık portfolyosu kapsamındaki projeler arasında yer alıyor.

Projeye başvuran 179 kişi arasından seçilen 48 girişimci, projelerini yatırımcılar, özel şirketler ve kamu paydaş kurumlarına tanıttı. Jüri seçtiğiiş fikirleri, 11 farklı kategoride 13 farklı destek ile ödüllendirilecek.

GİGAP Fikir Üretme Kamplarında Dijital Dönüşüm ve Tarım, Gıda, Su alanlarında düzenlenen iki farklı kampta 143 girişimci, bölgedeki kurumlar ve iş insanlarından edinilen, bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik iş fikirlerini geliştirdi. Kamplar sonrasında programa dahil olan 21 takıma 160 saat yönderlik desteği sağlandı.

İş fikirlerini hazırlayan 14 takım, bugün düzenlenen GİGAP Demo Günü sonrasında, TÜBİTAK, KOSGEB ve melek yatırımcılardan finansal destek alma fırsatı yakalayacak ve faaliyetlerini proje kapsamında Şanlıurfa Teknokent bünyesinde kurulacak olan GİGAP Atölye’de sürdürebilecekler.

Şanlıurfa Teknokent’te oluşturulan GİGAP bölgedeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmayı ve bu potansiyeli yerel paydaşlarla sürdürülebilir ve ölçeklenebilir kılmayı hedefliyor.

Yerel paydaşların katkı verdiği GİGAP’ı Şanlıurfa Teknokent’in ortakları arasında yer alan Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Şanlıurfa Ticaret Borsası gibi kurumlar da destekliyor.