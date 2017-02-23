Sani Şener ABD’de TAVFACE’i anlattı

İstanbul, 23 Şubat () - TAV Grubu CEO’su Sani Şener, TAV’ın kurum içi iletişimi için geliştirdiği online iletişim platformu TAVFACE’i, San Francisco’da düzenlenen teknoloji konferansında anlattı.

TAV’dan yapılan açıklamada, TAV Grubu CEO’su Sani Şener’in ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlenen “IBM Connect 2017” etkinliğinde konuştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre Şener, şirketin ürün ve hizmetlerinin yer aldığı 19 ülkedeki 74 havalimanında görev yapan 55 binden fazla TAV çalışanını ortak bir dijital iletişim platformunda buluşturan TAVFACE üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Şener, teknoloji konferansındaki sunumunda anlattığı ve TAV’ın kurum içi iletişimi ve işbirliğini artırmak üzere geliştirdiği online iletişim platformu TAVFACE, ilgiyle karşılandı. Şener konuşmasında teknoloji ve inovasyonun iletişim kanalları, verimlilik ve sinerji yaratmadaki gücü üzerinde durdu. Dünyanın teknoloji merkezi kabul edilen San Francisco’da düzenlenen etkinlik 200’den fazla oturumda beş binden fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, sunumunda şunları söyledi:

“TAV olarak havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde uzmanlaşarak küresel ölçekte tercih edilen bir marka haline geldik. Yolcu memnuniyetini tüm operasyonlarımızın odağına koyuyoruz ve teknolojiyi kullanarak inovatif çözümler üretiyoruz. Bu anlamda TAV’ı bir bilişim şirketi olarak konumluyoruz. Ürettiğimiz havalimanı bilişim çözümleri dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında tercih ediliyor. Şirket içi ortak bir dil oluşturmak, 60’dan fazla pasaporta sahip on binlerce çalışanlarımızı aynı platform üzerinde buluşturmak için yarattığımız TAVFACE, şirket içi iletişim sinerjimizi ve verimliliğimizi artırdı. Deneyimlerimizi paylaşmak üzere davet edildiğimiz IBM Connect 2017’e katılmaktan ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyduk.”

TAV Bilişim Hizmetleri desteğiyle TAV Havalimanları Holding ve grup şirketlerinin dinamikleri düşünülerek özel olarak uyarlanan TAVFACE, TAV Grubu’nun ayak izinin olduğu 19 ülkede, 74 havalimanında 55 binden fazla çalışanı tarafından kullanılıyor.

TAV Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding CIO’su Binnur Güleryüz Onaran da “Gücünü, havalimanı bilişim çözümlerine ait bilgi birikiminden ve profesyonel kadrosundan alan TAV Bilişim, iç iletişim kanalı yaratmadaki bilgisiyle farklılığını bir kez daha ortaya koydu.” dedi. Onaran, şunları söyledi:

“Bir sene gibi kısa bir sürede TAVFACE’i canlıya alarak kullanıma açtık. Böylece TAV Grubu’na ait şirketlerin ve çalışanlarının birbirleri ile daha verimli iletişim kurmaları ve iş yapmalarını sağlayabilmek için operasyonel süreçleri digital ortama taşıdık ve zamandan tasarruf ettik.” (Fotoğraflı)