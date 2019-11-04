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Şangay ve Tahran borsaları ikili anlaşma imzaladı
Şangay Kompozit Endeksi (SSE) ve Tahran Borsası (TSE), ikili anlaşma imzaladıklarını duyurdu. İran yerel medyasına göre söz konusu iki borsa, holding eğitimi, dış yatırım, tahvil ve fon oluşturma, iç denetimler ve bilgi paylaşımı gibi...
EKONOMİ 04.11.2019, 15:43
Şangay Kompozit Endeksi (SSE) ve Tahran Borsası (TSE), ikili anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
İran yerel medyasına göre söz konusu iki borsa, holding eğitimi, dış yatırım, tahvil ve fon oluşturma, iç denetimler ve bilgi paylaşımı gibi çeşitli alanlarda birlikte çalışma kararı aldı.
Söz konusu işbirliği duyurusuna paralel olarak SSE Pazartesi gününü yüzde 0.58 artışla tamamladı.
İran yerel medyasına göre söz konusu iki borsa, holding eğitimi, dış yatırım, tahvil ve fon oluşturma, iç denetimler ve bilgi paylaşımı gibi çeşitli alanlarda birlikte çalışma kararı aldı.
Söz konusu işbirliği duyurusuna paralel olarak SSE Pazartesi gününü yüzde 0.58 artışla tamamladı.
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