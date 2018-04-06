Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

Şangay Altın Borsası Başkanı Jiao Jinpu Borsa İstanbul’u ziyaret etti

İstanbul, 6 Nisan () - Şangay Altın Borsası Başkanı Jiao Jinpu ve beraberindeki heyet Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Çetinkaya’yı ziyaret etti. Borsa İstanbul'dan...

Şangay Altın Borsası Başkanı Jiao Jinpu Borsa İstanbul’u ziyaret etti

İstanbul, 6 Nisan () - Şangay Altın Borsası Başkanı Jiao Jinpu ve beraberindeki heyet Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Çetinkaya’yı ziyaret etti.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Çin ve Türkiye’deki altın piyasalarına ilişkin yapılacak muhtemel işbirlikleri ile ilgili olarak, Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, son yıllarda güçlü bir ivmeye ve hızlı büyümeye sahip olması nedeniyle altın sektörü ticaretinin iki ülke piyasaları arasında artırılması konuları değerlendirildi.
Açıklamada, "Bu doğrultuda her iki ülkenin de uluslararası piyasalara entegre pazarları ve söz sahibi konumları nedeniyle işbirliğinin ticareti artıracağı üzerinde duruldu" denildi ve eklendi:
"Türkiye’nin hem coğrafi olarak bulunduğu yer, farklı saat dilimleri nedeniyle etkin bir işlem saatine sahip olması hem de uluslararası bir finans merkezi olma çalışmaları dolayısıyla Şangay Altın Borsası temsilcileri Borsa İstanbul ile muhtemel çalışmalarla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu." (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314