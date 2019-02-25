Sanem Oktar’a Uluslararası Kadın Girişimci Ödülü

İstanbul, 25 Şubat () - Uluslararası ekonomi yayınlarından Enterprising Women (Girişimci Kadınlar) dergisinin, 2019 Girişimci Kadınlar ödülünü directComm-Wunderman dijital pazarlama şirketinin CEO’su Sanem Oktar kazandı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar kendi kurduğu işle uluslararası bir ödülün sahibi olurken, uluslararası düzeyde bir yayın olan Enterprising Women (Girişimci Kadınlar) dergisinin bu yıl 17. kez verdiği Yılın Girişimci Kadınları 2019 Ödülleri’nin sahipleri arasında yer aldı.

Kadın girişimciler için dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından biri olan Yılın Girişimci Kadınları Ödülleri’nin sahibi olmak için adayların hızlı büyüyen işlerinin olması, başka girişimci kadınlara mentorluk ve destek sağlamaları ve kendi toplumları içinde kadın girişimciliği alanında lider olarak öne çıkmaları gerekiyor. Ödüller şirketlerin yıllık satışlarına göre yedi kategoride verilirken, Oktar söz konusu ödülü 10-25 milyon dolar arasında yıllık satışı olan girişimci kadınlar kategorisinde kazandı.

Ödüller, 24-26 Mart tarihleri arasında ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentinde yapılacak konferans ve ödül töreni ile sahiplerini bulacak. (Fotoğraflı)

