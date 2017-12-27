Sanayinin 2016'da üretimden satışları 1 trilyon lirayı geçti

İstanbul, 27 Aralık () - Türkiye genelinde sanayinin üretimden yapılan satışları 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 9.3 artışla 1 trilyon 45 milyar 754 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri verilerine göre, bu değer 2015 yılında 956 milyar 497 milyon lira, 2014 yılında 860 milyar 253 milyon lira düzeyindeydi. Bu verilere göre Türkiye’de 2016 yılında;

- 1 milyon 367 bin 725 adet otomobil,

- 179 milyon 370 bin 200 ton hazır beton,

- 723 bin 837 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ,

- 8 milyon 405 bin 132 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Buna göre, girişimlerin 2016 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının;

- yüzde 15.5'ini gıda sanayi ürünleri

- yüzde 11.3'ünü ana metal sanayi ürünleri

- yüzde 9.3'ünü de motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) üretimi oluşturdu.

İmalat sanayinde 2016 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında;

- yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3.3’ünü oluşturdu.

- düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 71.5 olurken

- orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25.2’de kaldı.

İmalat sanayinde 2016 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin;

- yüzde 45.9’unu ara mallarının,

- yüzde 26.4’ünü dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu,

- yüzde 4.3 ile de enerjinin en az paya sahip olduğu belirlendi. (Grafik)