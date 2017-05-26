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Sanayide istihdam endeksi yüzde 0.7 azaldı

İstanbul, 26 Mayıs () – Sanayide istihdam endeksi, 2017 yılı ilk çeyreğinde 2016 son çeyreğine göre yüzde 0.7, geçen yılın ilk çeyreğine göre de yüzde 1.7 azaldı.  TÜİK’in araştırmasına göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış...

Sanayide istihdam endeksi yüzde 0.7 azaldı

İstanbul, 26 Mayıs () – Sanayide istihdam endeksi, 2017 yılı ilk çeyreğinde 2016 son çeyreğine göre yüzde 0.7, geçen yılın ilk çeyreğine göre de yüzde 1.7 azaldı. 
TÜİK’in araştırmasına göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.7 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.7 azaldı.
Sanayide çalışılan saat yüzde 0.3 azaldı 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.9 azaldı.
Sanayide brüt ücret - maaş yüzde 3.5 arttı 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret – maaş endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret – maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 arttı.

(Grafik ve tablolar)
 
 

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