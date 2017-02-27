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Sanayide çalışılan saat arttı, istihdam azaldı

İstanbul, 27 Şubat () - Sanayide geçen yılın son çeyreğinde çalışılan saat yükselirken, istihdam edilenler azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi...

Sanayide çalışılan saat arttı, istihdam azaldı

İstanbul, 27 Şubat () - Sanayide geçen yılın son çeyreğinde çalışılan saat yükselirken, istihdam edilenler azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.9 azalırken, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.2 azaldı.

Sanayide çalışılan saat yüzde 1.3 arttı 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 azalırken, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.8 azaldı.

Sanayide brüt ücret - maaş yüzde 2.8 arttı 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret – maaş endeksi 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret – maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14.5 artarken, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15.9 arttı.

(Grafik - Tablo)

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