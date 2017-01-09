Sanayi üretiminin ardından dolar ve euroda artış hızlandı

İstanbul, 9 Ocak () - Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar ve eurodaki artış, sanayi üretiminde artışın düşük kalmasının etkisiyle hız kazandı.

ABD para birimi, haftanın ilk işlemlerinde geçen hafta test ettiği 3.6401 liralık zirveyi geride bırakarak 3.6576 liraya kadar tırmanan dolar, daha sonra yeni tarihi zirve 3.6774 liraya kadar çıktı. Dolar, sanayi üretiminin açıklanmasının ardından 3.6884 lira ile yeni rekor düzeye ulaştı.

Dolardaki tırmanışın da etkisiyle yükselen euro da, geçen haftaki 3.83 liralık rekorunu aşarak 3.8501 liralık yeni rekor düzeye çıkan euro da tarihi rekorunu 3.8706 lira ile tazeledi. Euro da, sanayi üretiminin açıklanmasından sonra 3.8863 lira ile yeni rekor düzeye çıktı.

Dolar ve parite etkisiyle eurodaki hızlı tırmanışı, geçen Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi tetikledi. ABD verisi, tarım dışı sektörmlerde ücret artışlarında ilerlemeyi gösterdiği için, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın 2017 yılında öngörülenden de çok faiz artışına gitme olasılığını güçlendirdi.

Faiz artışının beklenenden de çok olma olasılığı, başta lira olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki satış baskılarını artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretiminde, Kasım'da aylık bazda değiş olmazken, madencilik ve imalat sanayideki gerilemeler nedeniyle yıllık bazda artış yüzde 2.7 düzeyinde kaldı.