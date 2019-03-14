Sanayi üretimi Ocak’ta yıllık bazda yüzde 7.3 düştü

İstanbul, 14 Mart () – Sanayi üretimi Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.0 artmasına karşılık, yıllık bazda yüzde 7.3 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında görülen aylık değişimler şöyle;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.7,

- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 ve

- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 arttı.

Sanayi üretiminin Ocak ayındaki yıllık değişimi ise şöyle;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.0,

- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.5 ve

- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.7 azaldı.