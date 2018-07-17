Sanayi üretimi Mayıs’ta yüzde 1.6 azaldı

İstanbul, 17 Temmuz () – Sanayi üretimi Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 1.6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;

Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.1, Sermaye malı üretimi yüzde 4.1, Ara malı üretimi yüzde 0.8, Dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 2.0, Düşük teknloji üretimi yüzde 1.9, Orta düşük teknoloji üretimi yüzde 2.0 İleri teknoloji üretimi yüzde 6.2, düşerken, Dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 1.8, Orta ileri teknoloji üretimi yüzde 0.2 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 arttı

Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.9 arttı.