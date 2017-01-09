Sanayi üretimi Kasım'da yıllık yüzde 2.7 arttı

İstanbul, 9 Ocak () - Sanayi üretiminde, Kasım'da aylık bazda değiş olmazken, madencilik ve imalat sanayideki gerilemeler nedeniyle yıllık bazda artış yüzde 2.7 düzeyinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.5 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2.6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5.7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti.

Bu artışı, yüzde 5.0 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 3.7 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) izledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 6.7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında ve deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 2.9 ile giyim eşyalarının imalatı izledi. (Grafik / Tablo)