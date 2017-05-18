Samsung’un Rüzgârsız Serinlik Teknolojisine sahip klimasi değişim rüzgarlari estirecek

Samsung Electronics ödüllü, duvara monte Wind-Free rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip klimasını Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde ilk kez Türkiye’de tanıttı. 21 Milyon Dolar Ar-Ge yatırımıyla geliştirdiği üçgen tasarım ailesinin en yeni üyesi Wind-Free ürünü ile klima pazarında kuralları yeniden yazacak.



Samsung MENA Bölgesi Beyaz Eşyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Geum Chan Lee ve Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy katılımıyla düzenlenen etkinlikte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Elif Gürkan da bilinçsiz klima kullanımının yarattığı sağlık sorunlarıyla ilgili bilgiler verdi.



Samsung’un yaptığı tüketici araştırmalarında klima kullanıcılarının yüzde 86.6’sı, baş ağrısı yapması ya da klima rüzgarının doğrudan vurması gibi nedenlerle klimayı boş alana üfleyecek şekilde ayarladıklarını belirtiyor. Bu doğrultuda tasarlanan Samsung Wind-Free klima, tüketici taleplerine yanıt veriyor ve tüketici memnuniyetine odaklanıyor.



Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES 2017’de görücüye çıkan, “dünyanın çarpmayan ilk ve tek duvara monte kliması” Samsung Wind-Free, rüzgârsız serinlik teknolojisi ile sektörde yeni bir dönem başlatıyor.

“İnovasyon ve tasarım DNA’mızda var”



Samsung’un dünyada Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT) trendine liderlik ettiğini vurgulayan Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy, IoT teknolojisiyle sadece günümüz değil aynı zamanda geleceğin kullanıcılarına da hitap etmeyi amaçladıklarını söyleyerek, “Samsung olarak ‘Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla’ vizyonumuz çerçevesinde sanal gerçeklik, yapay zeka, Nesnelerin İnterneti gibi teknolojilerle geleceğe yön veren ürünler geliştiriyoruz. DNA’mızdaki inovasyon ve tasarım anlayışımızı yıllık 14.1 Milyar Dolarlık Ar-Ge yatırımımızla destekliyoruz. IoT alanında beyaz esya ürünlerinin çok yakın zamanda 2’inci sırada yer alması öngörülüyor. Bu anlayışla 2020 hedefimizi, tüm ürünlerimizin IoT uyumlu olmasını şeklinde belirledik. CES inovasyon ödülü alan Wind-Free klimamızı Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.



Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ikinci sırada yer alıyor



Türkiye’nin MENA bölgesi klima pazarında Suudi Arabistan’dan sonra ikinci sırada bulunduğunu ifade eden Gürsoy, şöyle dedi: “Türkiye, Samsung Global’de beyaz eşya alanında önde gelen pazarlar arasında yer alıyor. Samsung Global içinde Samsung Türkiye olarak 11’inci sırada geliyoruz. Türkiye, sosyal ve ekonomik açıdan güçlü bir potansiyel sergiliyor. Bu nedenle Samsung, rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip Wind-Free klimasının MENA bölgesinde ilk lansmanını yapmak üzere Türkiye’yi seçti.”



Pazara ilişkin veriler de paylaşan Gürsoy, geçen yıl Türkiye’de klima pazarının adet bazında yüzde 25, TL bazında ise yüzde 47 büyüdüğünü kaydetti. 2017 yılında da pazarın aynı oranda büyümesini beklediklerini ekledi. Gürsoy şöyle devam etti, “Bu yıl klima alanında yüzde 9 olan pazar payımızı Wind-Free klima ile yüzde 14’e taşımayı hedefliyoruz. 21 Milyon Dolar Ar-Ge yatırımıyla geliştirdiğimiz Samsung Wind-Free rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip klima, aynı zamanda pazarı büyütecek önemli bir etkiye sahip olacak”



Wind-Free Modu ile enerji tüketimi yüzde 72’ye düşüyor



Rahatsız edici bir rüzgâr oluşturmadan konforlu bir serinlik düzeyini muhafaza eden Samsung Wind-Free, serin havayı klima üzerinde yer alan 21 bin mikro hava deliğinden dağılıyor. Wind-Free, önce odayı Normal Soğutma Modu’nda soğutuyor ve oda sıcaklığı istenilen düzeye ulaştığında otomatik olarak Wind-Free Rüzgârsız Serinlik Modu’na geçiyor. Böylece rahatsız edici hava akımlarından uzak, insanı üşütmeyen, konforlu bir iç mekan elde ediliyor. Sistem aynı zamanda, Hızlı Soğutma Sistemi ile kıyaslandığında enerji tüketimini yüzde 72’ye kadar düşürüyor.

Wi-Fi erişimi olan Wind-Free klima, Samsung’un sağladığı Akıllı Ev (Smart Home) uygulaması ile her yerden kontrol edilebiliyor. Böylelikle kullanıcılar kolaylıkla sıcaklığı düzenleyebiliyor, ayarları yapabiliyor, performansa ve günlük enerji kullanımına ilişkin gerçek zamanlı güncellemeleri ya da gerektiğinde tamir işlemi için çözüm önerilerini alabiliyor.



Wind-Free’nin İnsan Sağlığına Etkisi



Bilinçsiz klima kullanımının olumsuz etkileri ve klima kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Elif Gürkan, “Direkt olarak soğuk havaya maruz kalmak boyun, bel ve sırtta tutulma ve kulunç olarak bilinen ağrılara neden olabilir. Bu ağrılar ve spazmlar hâlihazırda bir omurga hastalığı olan kişilerde daha şiddetli olarak hissedilebilirken sağlıklı bireylerde daha kısa süreli bir rahatsızlık oluşturur. Ne yazık ki, bilinçsiz klima kullanımının sonuçları basit tutulmalarla da sınırlı kalmayabilir. Bu yüzden mekânın eşit ve rüzgârsız bir şekilde serin tutulması oldukça önemlidir. Rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip yeni nesil klimalar soğuk hava üflemeden iç mekanları stabil bir sıcaklıkta ve serin tuttukları için bu şikayetleri azaltabilir.” dedi.