Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Samsung’tan yeni gelişim sahalarına 22 milyar dolarlık yatırım

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ağustos () – Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni gelişim sahalarına gelecek üç yıl içerisinde toplam 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Konuya ilişkin şirket açıklamasında...

Samsung’tan yeni gelişim sahalarına 22 milyar dolarlık yatırım

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ağustos () – Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni gelişim sahalarına gelecek üç yıl içerisinde toplam 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.
Konuya ilişkin şirket açıklamasında yatırımların yapay zeka (AI), beşinci nesil mobil ağ teknolojileri, otomobiller için elektronik parçalar ve biyolojik kökenli tıbbi ürünler kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, Samsung AI kapasitesini arttırmak amacıyla Birleşik Krallık, Kanada, Rusya, ABD ve Güney Kore’de yer alan AI merkezlerindeki araştırmacı sayısını 1,000’e çıkaracağını duyurdu.
Söz konusu yatırımların Samsung Electronics bünyesinde gerçekleştirileceği söylenirken, şirket açıklamasında ayrıca gelecek üç yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 161 milyar dolarlık bir yatırım planı bulunduğu ve bu yatırımların sermaye masrafları, araştırma ve gelişim için yapılacağı vurgulandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328