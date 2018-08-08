Samsung’tan yeni gelişim sahalarına 22 milyar dolarlık yatırım

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ağustos () – Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni gelişim sahalarına gelecek üç yıl içerisinde toplam 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Konuya ilişkin şirket açıklamasında yatırımların yapay zeka (AI), beşinci nesil mobil ağ teknolojileri, otomobiller için elektronik parçalar ve biyolojik kökenli tıbbi ürünler kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, Samsung AI kapasitesini arttırmak amacıyla Birleşik Krallık, Kanada, Rusya, ABD ve Güney Kore’de yer alan AI merkezlerindeki araştırmacı sayısını 1,000’e çıkaracağını duyurdu.

Söz konusu yatırımların Samsung Electronics bünyesinde gerçekleştirileceği söylenirken, şirket açıklamasında ayrıca gelecek üç yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 161 milyar dolarlık bir yatırım planı bulunduğu ve bu yatırımların sermaye masrafları, araştırma ve gelişim için yapılacağı vurgulandı.