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Samsung’dan kripto para cüzdanı şirketine 2.9 milyon dolar yatırım

Gonca Yağcı / İstanbul, 26 Nisan () - Dünyanın en büyük teknoloji markalarından Samsung, kripto para birimi donanım cüzdanı üreticisi Ledger’e 2.9 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı. ccn.com’un haberine göre, kripto para sektörünün...

Samsung’dan kripto para cüzdanı şirketine 2.9 milyon dolar yatırım

Gonca Yağcı / İstanbul, 26 Nisan () - Dünyanın en büyük teknoloji markalarından Samsung, kripto para birimi donanım cüzdanı üreticisi Ledger’e 2.9 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı.
ccn.com’un haberine göre, kripto para sektörünün en büyük isimlerinden Ledger Güney Koreli şirket Samsung’dan 2.9 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.
Ledger’in sözcüsü söz konusu yatırımı onaylarken yatırım tutarı dışında daha fazla ayrıntı vermedi.
Milyon dolarlık anlaşma, Samsung’un bir haftadan daha kısa süre önce yeni kurulan anahtarsız kripto cüzdanı geliştiricisi ZenGo’ya 4 milyon dolarlık girişim yapmasının ardından geldi.
Teknoloji devi Samsung’un kripto para sektörüne bu ilgisinin, yatırımcıların güvenini pazardaki uzun dönemdeki beklentilerini iyileştirmesi bakımından hızlandırıcı bir rol oynaması bekleniyor.
Samsung daha önce, the Galaxy S10 serisinin bir kripto cüzdan özelliği içereceğini belirtmişti.

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