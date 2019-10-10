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Samsung’dan 11 milyar dolarlık "quantum dot" ekran yatırımı
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, "quantum dot (QD)" teknolojili led ekranların üretimi için 2025’e kadar 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı. Açıklamaya göre, şirket yeni 8.5’inci nesil QD hatlarının...
EKONOMİ 10.10.2019, 11:24
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, "quantum dot (QD)" teknolojili led ekranların üretimi için 2025’e kadar 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.
Açıklamaya göre, şirket yeni 8.5’inci nesil QD hatlarının 2021 yılından itibaren ayda 30 bin panel üretecek.
Samsung Ekran CEO’su Lee Dong-hoon, “Kuantum teknolojisi, büyük ekran endüstrisinin gelecekteki ürünü olacak. Bu yatırımla özel ekran pazarının lideri konumuna geleceğiz”dedi.
Şirket bu haftanın başında üçüncü çeyrek hasılatının 51.8 milyar dolar olduğunu ve beklentileri aştıklarını açıklamıştı.
Açıklamaya göre, şirket yeni 8.5’inci nesil QD hatlarının 2021 yılından itibaren ayda 30 bin panel üretecek.
Samsung Ekran CEO’su Lee Dong-hoon, “Kuantum teknolojisi, büyük ekran endüstrisinin gelecekteki ürünü olacak. Bu yatırımla özel ekran pazarının lideri konumuna geleceğiz”dedi.
Şirket bu haftanın başında üçüncü çeyrek hasılatının 51.8 milyar dolar olduğunu ve beklentileri aştıklarını açıklamıştı.
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