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Samsung Türkiye Başkanı: Yılda 14 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesiyle çalışıyoruz

İstanbul, 27 Mart () -  Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, mobil teknolojilerde yenilikçi ürünleri, yılda 14 milyar dolarlık bütçe ile yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla ve "yeni hayat stilleri"ne göre tasarlayıp geliştirdiklerini...

Samsung Türkiye Başkanı: Yılda 14 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesiyle çalışıyoruz

İstanbul, 27 Mart () -  Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, mobil teknolojilerde yenilikçi ürünleri, yılda 14 milyar dolarlık bütçe ile yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla ve "yeni hayat stilleri"ne göre tasarlayıp geliştirdiklerini söyledi.
Samsung Electronics, Galaxy S serisinin en yeni üyeleri olan Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarının Türkiye lansmanını en önemli moda etkinliklerinden Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da yaptı. Etkinliğe sponsor olan Samsung, duayen fotoğrafçı Tamer Yılmaz’ın leylak moru renginden ilham alarak Galaxy S9+ ile çektiği kareler ve ultra ağır çekim videolar lansmana renk katarken, davetliler yeni Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın çeşitli özelliklerini deneyimleme imkanı buldu.
Lansmanda konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Samsung’un mobil teknolojilerde devrimsel bir sürece liderlik ettiğini belirterek, "Yıllık 14 milyar dolar Ar-Ge bütçemiz ile tüketicilerimize en mükemmel ürünleri sunmak için çalışıyoruz. Samsung olarak akıllı telefonların sadece iletişim cihazı olmadığını, yaşam stillerini ifade ettiğini biliyoruz. Bu nedenle Galaxy S9 ve S9+’ı yeni teknolojilerle ortaya çıkan yeni hayat stillerine uygun olarak tasarladık" dedi.
Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen de, "Samsung olarak İstanbul’un en önemli uluslararası etkinliklerinden biri olan MercedesBenz Fashion Week Istanbul ile böylesine özel bir işbirliğine imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Galaxy S serisi her zaman stil sahibi olanların tercih ettiği bir modelimiz olarak öne çıktı. Yeni mobil telefon trendlerine öncülük eden Galaxy S erisinin yeni modelleri Galaxy S9 ve S9+’ın da tüm moda tutkunlarında iz bırakacağına inanıyorum" dedi.
Galaxy S9 ve S9+’ların en çok fotoğraf kalitesi, Samsung markasına duyulan güven, şık tasarımları ve yüksek performanslarından dolayı tercih edildiğini belirten Tansu Yeğen, AR Emoji özelliği sayesinde emojiler ile iletişimin tüm sosyal mecralarda kullanılır hale geldiğine işaret etti. (Fotoğraflı)

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