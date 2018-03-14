Samsung Galaxy S9+ 2018 ‘Yeni İletişim Deneyiminde En İyi Cihaz’ seçildi

İSTANBUL, ()-SAMSUNG Electronics, her yıl 2018 Mobil Dünya Kongresi kapsamında verilen GLOMO Mobil Dünya Ödülleri’nde “Yeni İletişim Deneyiminde En İyi Cihaz” seçilen Galaxy S9+ da dahil olmak üzere 30'dan fazla ödül alarak önemli bir başarıya imza attı. İncelikli tasarımı, gelişmiş kamerası ve üstün performansıyla ödüle layık görülen Galaxy S9+, insanların iletişim kurma, paylaşma ve dünyayı deneyimleme yolunu yeniden şekillendiriyor.

SAMSUNG, MOBİL DÜNYA ÖDÜLLERİ’NDE 30'UN ÜZERİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Galaxy S9+’ın performansı TechRadar, Android Authority, Alphr ve PC Mag gibi teknoloji mecraları tarafından; Galaxy S9 ise PhoneArena, Android Central, Expert Reviews, Android Police, T3 ve Ubergizmo gibi mecralar tarafından ödüllendirildi.

Samsung Electronics Mobil İletişimden Sorumlu Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Younghee Lee, konuyla ilgili olarak: “GSMA ve birçok organizasyon tarafından mobil teknolojilerimizin onay görmesi bizi gururlandırıyor. İnsanların cihazlarını kullanma şekli ve teknolojiden beklentileri değişiyor. Samsung olarak, müşterilerimizi dinlemeyi sürdürürken yalnızca en iyi ürünleri ve servisleri değil, müşteri deneyimlerini de daha iyi hale getirmenin yollarını bulmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

ÖZEL KAMPANYA İLE ÖN SATIŞTA

Samsung Galaxy S9 ve S9+, 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren markanın web adresinden ön satışa sunuldu. Mart ayı ortasında ise, Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve yeni Leylak Moru renk seçenekleriyle tüm yetkili satış noktalarında kullanıcı ile buluşuyor.

64GB’a sahip Galaxy S9’un fiyatı 4.599 TL olurken, 64GB, 128GB ve 256GB seçeneklerini sunan Galaxy S9+ ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL’den satışa çıkacak.

ESKİ TELEFONLARINI GETİRENLERE İNDİRİM

Galaxy serisinin yeni cihazlarına eski telefonlarını geri vererek sahip olmak isteyenler ise belirli üçüncü taraf satış noktalarından, eski telefonlarını vererek 4.000 TL’ye kadar indirim hakkı kazanabilecek. 26 Şubat – 22 Mart tarihleri arasında geçerli kampanya ile de, Galaxy S9 ve S9+ satın alanlar, internet adresinde de mobil aksesuar alımlarında geçerli olan 400 TL’lik hediye çeki kazanacak.

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