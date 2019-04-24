Samsung 2030'a kadar 120 milyar dolar çip yatırımı yapacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Güney Kore merkezli Samsung Electronics Co. Ltd. 2030 yılına kadar mantık devrelerinde kullanılan çip teknolojilerine yılda 11 trilyon won olmak üzere toplamda 133 trilyon won (120 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Samsung’tan yapılan açıklamada söz konusu yatırımın 73 trilyon wonunun yerel araştırma ve geliştirme çalışmalarına, 60 trilyon wonunun da altyapı üretimine yapılacağı belirtildi.

Samsung ayrıca, 15 bin kişilik istihdam sağlaması beklenen yatırımla “System LSI ve Foundry alanlarındaki rekabet gücünü artırmayı” hedeflediğini duyurdu.