Samsung 2018 yeni televizyon serisini tanıttı

Samsung Electronics, Newyork Amerikan Borsası’nda düzenlediği tanıtımda 2018 televizyon serisini duyurdu. Etkinlikte Samsung, amiral gemisi QLED TV modellerindeki özelliklerin yanı sıra genişleyen, Premium UHD, UHD ve Ultra Büyük Ekran TV serilerindeki güncellemeleri de paylaştı. Samsung ayrıca, görüntü kalitesi, akıllı uygulamaları ve televizyonların evin dekoruyla zahmetsizce uyum sağlayan tasarım özellikleriyle ilgili birçok yeniliği de duyurdu.

"2018 TV SERİSİ YENİLİKÇİ VE SOFİSTİKE"

Samsung Electronics Ses ve Görüntü Bölümü Başkanı JongHee Han konuyla ilgili yaptığı açıklamada “2018 yılı televizyon serimiz, mekanlarının estetiğine dikkat eden günümüz tüketicisi için tasarlanmış en yenilikçi ve sofistike ürünlerimize ev sahipliği yapıyor. Tüketicilere televizyonlarının keyfini, evin neresinde ve nasıl çıkaracakları konusunda karar verme özgürlüğü getiren yeni TV serimizi sunmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Yeni QLED TV serisinin lansmanında Başkan Han sahneyi Xbox ve The New York Times'dan yöneticilerle paylaştı. Xbox Başkan Yardımcısı Mike Nichols, Samsung ile birlikte oyun içerik ekosistemini geliştirmede gösterdikleri ortak kararlılığı aktarırken; Samsung ile yeni iş birliğini duyuran The New York Times Şirket Başkanı ve CEO'su Mark Thompson ise "QLED TV'nin Ortam Modu (Ambient Mode), The Times'ın rakipsiz ve derinlemesine olan yazılı ve görsel haberciliğini izleyicilere yaşatmak için heyecan verici bir yenilik sunuyor" açıklamasında bulundu.Samsung, ayrıca, 75 inç ve üzeri boyutlarda yeni modellerini tanıtarak ultra büyük ekran televizyonlardaki iddiasını güçlendirdi.

2018 SERİSİNDE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Yeni TV serisinin evin tasarımıyla bütünleşmesini sağlayan Ortam Modu (Ambient Modu), kullanıcıların televizyonu izlemediği anlarda bile değer sunmak için geliştirildi. Trafik, hava durumu ve haberler de dahil olmak üzere ekranda çok sayıda bilgiyi sunabilen Ortam Modu, televizyonu evin bilgi merkezine dönüştürerek kullanım alanını genişletiyor. Ortam Modu ayrıca, TV'nin monte edildiği duvardaki rengi veya deseni algılıyor ve dekorla uyumlu, transparan görünümlü ve şık bir ekran sunuyor.

GÖRÜNMEZ İNCELİKTE BAĞLANTI

Yeni Samsung 2018 QLED TV serisinin sahip olduğu görünmez incelikte bağlantı kablosu (Invisible One Connection) güç ve AV data aktarımlarını tek bir bağlantıda buluşturuyor. 15 metreye kadar uzunlukta sunulabilen bu kablo televizyonu, veri ve güç kaynaklarının hemen yanında konumlandırmaktan kurtarıyor.

BIXBY ÖZELLİĞİNE SAHİP

Yeni QLED serisinin akıllı özellikleri TV kurulumu ve içeriğe ulaşma konusunda devrimsel yöntemler sunuyor. SmartThings* uygulamasıyla çalışan kolay kurulum özelliği yeni TV kurulumunda harcanan süreyi büyük oranda azaltıyor. Yeni “Universal Guide” (Bütünleşik Rehber) özelliği ise sezgisel menüsü sayesinde kullanıcıların online içerik servisleri ile TV kanalları arasında hızlı dolaşım yapabilmesini sağlıyor. Samsung’un yapay zeka platformu Bixby** sayesinde de kullanıcılar sesli kontrolle sevdikleri TV Showlarını hemen izlemeye başlayabiliyor veya uyumlu cihazlar için kontrol sağlayabiliyorlar.

DİREK ARKA AYDINLATMA

Q9F ve Q8F QLED TV'lerde özel olarak Direkt Arka Aydınlatma (Direct Full Array-DFA) kontrast teknolojisi bulunuyor. Bu teknolojide, hassas olarak kontrol edilen LED'lerin etkileyici yapısı, ekranda görüntülenen tüm görüntülerde bozulmamış kontrast sağlıyor. Samsung 2018 serisi televizyonlar Nisan 2018'den itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Samsung ve Samsung'un tanıtımını yaptığı yeni televizyon modelleri hakkındaki ayrıntılar kurumun internet sitesinde yer almakta.

