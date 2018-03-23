Samsun'da 15 mantar tesisinden 11'ini kadınlar kurdu

SAMSUN İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, hibe desteği verilen projelerin yüzde 73'ünün kadın çiftçilere ait olduğunu söyledi. Özellikle kentte bu kapsamda mantar üretimi ile ilgili gerçekleştirilen projelerin hızla arttığını belirten Kırmacı, geçen yıl açılan 15 mantar üretim tesisinden 11'ini yine kadın çiftçilerin kurduğunu ifade etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, kırsal alanda bulunan ve kırsala dönüş yapmak isteyen üreticilere çeşitli destekler verildiğini belirterek, Samsun'da son iki yılda bu kapsamda 492 üreticiye 30'ar bin TL hibe desteği verildiğini söyledi. Projeler için yaklaşık 15 milyon TL civarında bir finansman ayrıldığını belirten Kırmacı, "Bu finansman sayesinde en az 492 aile bu işten gelir elde etmeye başladı. Yüzde 73'ü kadın çiftçilerimizden oluşuyor. Genç çiftçi destekleri özellikle mantar üretiminin artması konusunda ciddi katkı verdi. 2017 yılında 15 adet mantar üretim tesisi kuruldu. Bunun 11 tanesinde bayanlarımız tarafından üretim gerçekleştiriliyor. Mantarların hasat döneminde yine kadın işçiler çalışıyor. Samsun'da son 5-6 yıl önce 2 mantar üreticisi varken bugün 100'ün üzerinde mantar üreticisi var. 14 ton mantar üretimimiz varken bugün bin 200 tonunun üzerine çıktık. Samsun mantar üretiminde kısa sürede etkili bir konuma geldi. Bu rakamın hızla artacağını da düşünüyoruz" dedi.

Kırmacı, "Kadın çiftçilerimiz aslında üretimin gizli kahramanları. Her ne kadar tarımda erkek üretici daha ön planda olmasına rağmen, 5,5 milyon tarım istihdamının yaklaşık 2,3 milyonu kadın üreticilerimiz. Kadın üreticilerimizin elinin değdiği şeyin çok daha bereketli olduğunu gözlemliyoruz. Onlar olmasa tarımsal üretimin gerçekleşmesi neredeyse mümkün gözükmüyor. Kadınlara yönelik aslında kadınlara yönelik pozitif ayrımın, aslında pozitif ayrımcılık şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği, onların haklarının teslimi şeklinde bir yaklaşım içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.



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