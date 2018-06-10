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Samanın fiyatı, geçen yıla oranla yüzde 100 arttı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()- MARDİN'in Derik ilçesinde samanın fiyatı, yüzde 100 arttı. Geçen yıl 150 liradan satılan samanın tonu, bu yıl 300 liradan alıcı buluyor. Derik ilçesinde ekinlerin biçilip, tarladaki hasadın kaldırılmasının...

Samanın fiyatı, geçen yıla oranla yüzde 100 arttı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()- MARDİN'in Derik ilçesinde samanın fiyatı, yüzde 100 arttı. Geçen yıl 150 liradan satılan samanın tonu, bu yıl 300 liradan alıcı buluyor.
Derik ilçesinde ekinlerin biçilip, tarladaki hasadın kaldırılmasının ardından samanın taşınmasına da başlandı. Ramazan ayında, 35 derece sıcaklığa karşın, çuvallanıp kamyonlara yüklenen saman, satılmak üzere yakın illere doğru yola çıkıyor. 
Bunaltıcı sıcağa rağmen tarladan kaldırılan samanın bu yıl fiyatı iki katına çıktı. Geçen yıl tonu 150 ile 200 lira arasında olan buğday ve arpa samanının fiyatının bu yıl 300-350 liraya çıktığı belirtilerken, mercimek samanının tonu da 700 liraya alıcı buluyor.
Yüzlerine bağladıkları bez parçalarıyla saman tozlarından korunan işçiler, günlük 100 liraya çalıştıklarını, Ramazan ayı olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Yaklaşık bir ay süren saman sezonu boyunca hiç boş kalmadığını belirten işçilerden Hüsnü Ünal Kaya, "Her yaz mevsiminde bu işi yapıyoruz. Sabah saat 04.00 gibi kalkıyoruz. Saman hazırsa arabalara yüklemeye başlarız. Tarlada yatıp kalkıyoruz. Sivrisinek istilasına uğruyoruz, yılan tehlikesi var. Hava sıcak, oruç tutuyoruz, toz var o yüzden işimiz çok zor. Burada yüklediğimiz balyalar (Çuvallar) çevre illere satılıyor. Bu sıcakta tozun içinde çalışmak gerçekten zor. Ailemizin geçimini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.
Saman işçilerinden Abdulkadir Gül de, 60 kiloluk saman balyalarını sırtlarında taşıdıklarını ifade etti.

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