Sakarya bölgesinde tavuk üreticilerinden üretim durdurma kararı

SAKARYA'da bir araya gelen Kanatlı Üreticiler Merkez Birliği üyeleri, Sakarya, Bolu, Bilecik, Kocaeli, Bursa, Düzce ve Akçakoca ilçesinde üretimi durdurma yönünde karar aldı. Yapılan açıklamada, yaşanan maliyet sorunları nedeniyle Şenpiliç firması ile çalışan çiftlik sahiplerinin kümeslere tavuk koymama kararı aldığını açıkladı. Diğer firmalar ile de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Kanatlı Üreticiler Merkez Birliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıya, Sakarya'dan ve bölgeden tavuk üreticileri katıldı. Yönetim, toplantı sonunda Sakarya ve çevresindeki birliklere bağlı üreticilerin üretimi durdurmaları yönünde karar aldı. Toplantıya ev sahipliği yapan Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"6 kentin tavuk üretici birliklerinin yönetimleri ve Sakarya tavuk üreticilerinin yüksek katılımıyla gerçekleşen toplantısında 9 Mayıs tarihinden itibaren çiftliklere tavuk koymama kararı alınmıştır. 9 Mayıs tarihi itibari ile Şenpiliç firması ile çalışan üreticiler, üretimi durdurma kararı alırken, bölgedeki diğer tavuk entegre firmasıyla görüşmelerin devam ettiği bu görüşmelerin sonucuna göre üretimi durdurma karanının genişleyip diğer entegre firmalara uygulanması karara bağlanacaktır. Sakarya'da bulunan 1713 işletmenin 463'ü kapanmıştır. Bu kapanan işletmeler ne yazık ki artan maliyetlere dayanamayıp tesisine kilit vurmuştur. Bu tesisler kazanamadığından milyonluk tesisler atıl duruma oluşmuştur. Sakarya, Türkiye beyaz etinin yüzde 30'unu üretmektedir. Günden güne artan maliyetleri üreticiler karşılayamadığı için entegre tavuk firmalarla görüşmeler yapılmış ne yazık ki olumsuz netice çıkması üzerine böyle bir karar alınmıştır. Üreticiden tavuk alan Şenpiliç, Erpiliç, Beypiliç ve CP pilicin 27 Ekim 2017 tarihinde çıkan Tarım Bakanlığı'nın yönetmeliğine uymamaları, yetkimiz bulunmasına rağmen firmaların toplu sözleşmeye yanaşmaması, bunların haricinde muhatap alınmamamız bizleri böyle bir karar almaya itmiştir."



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