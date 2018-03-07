Saint Gobain Türkiye’ye "Top Employer" ödülü

İstanbul, 7 Mart () Türkiye’de aralarında İzocam, Weber, Rigips, Norton gibi şirketlerin de olduğu 11 marka ile faaliyet gösteren Saint - Gobain’in Türkiye yapılanması; Saint – Gobain Türkiye, insan kaynakları uygulama süreçlerindeki başarısı ile Top Employers Institute tarafından verilen En İyi İşveren Ödülü’nü (Top Employer) kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Saint – Gobain, En İyi İşverenler Enstitüsü - Top Employers Institute tarafından verilen En İyi İşveren Ödülü’nü farklı ülkelerden sonra Türkiye’de de (Top Employer) almaya hak kazandı. Bu kıymetli ödülü geçmiş yıllardan farklı kılan ise kurumu 'Global' ödüle taşıyan önemli faktörlerden biri olan Saint - Gobain Türkiye’nin başarısı" denildi.

Saint – Gobain ödül ağına bu yıl aralarında Türkiye’nin de olduğu üç ülke daha ekleyerek toplam 31 ülke için bu belgeyi almaya hak kazandı. Böylelikle hem “Global” ödülün sahibi olurken hem de “Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik” , “Latin Amerika” sertifikalarının yanı sıra Türkiye’nin de içinde bulunduğu, “En İyi İşveren Avrupa” ile birlikte “En İyi İşveren Türkiye” sertifikası da almış oldu.

Saint - Gobain’in Türkiye’deki tarihi boyunca ilk kez ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduklarını ve bundan sonra da bu özenli çalışmalarını devam ettireceklerini anlatan Türkiye IK Direktörü Hülya Akkan Şeyhun, “Kazandığımız bu sertifikasyon mührü; sadece son 12 ay için değerlendirilen başarılı çalışma koşullarının sembolü değil, aynı zamanda daha iyi bir işveren olmak için çalışanlarımızla birlikte hayata geçireceğimiz iş geliştirme taahhüdümüzün de bir simgesidir” dedi.

Top Employer Enstitüsü ödül sürecinde; Yetenek Yönetimi, İşgücü planlama, İşe Alım, Oryantasyon, Eğitim & Gelişim, Performans Yönetimi, Liderlik Gelişimi, Kariyer ve Yedekleme Planlama, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi ve Kurum Kültürü gibi 600 farklı çalışma koşullarına dair kriterleri dikkate alıyor.