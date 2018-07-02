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Saha Coca Cola İçecek'in notunu 9.45 olarak teyit etti

İstanbul, 2 Temmuz () - Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş. için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9.45 olarak teyit etti. Saha'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu...

Saha Coca Cola İçecek'in notunu 9.45 olarak teyit etti

İstanbul, 2 Temmuz () - Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş. için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9.45 olarak teyit etti.
Saha'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan Saha,  Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin 03.07.2017 tarihinde 9.45 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9.45 olarak teyit etmiştir" denildi ve şu bilgi verildi:
"Saha bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan halka kapalı şirketler metodolojisini kullanmıştır.
"Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin  kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir:     
Pay Sahipleri                                     88.36
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık        98.55
Menfaat Sahipleri                              99.48
Yönetim Kurulu                                  93.92
Toplam------------------------------------- 94.52"

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