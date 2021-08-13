Sağlık Turizmi için hareket zamanı

Bir haftayı aşkın süredir devam eden yangınlardan en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi şüphesiz turizm sektörü oldu. Pandemi nedeniyle 2020’den itibaren Türkiye’ye giriş yapan turist sayısında ciddi bir düşüş tespit edilmişti. Türkiye’nin turizm cenneti sayılan bölgelerde çıkan yangınlarda pandemiye eklendiğinde ülkenin döviz girişi bakımından en önemli sektörlerinden bir tanesi olan turizm sektörünün bu yıl hedeflenen seviyeye ulaşması uzak bir ihtimal.

Turizm sektörünün alt dalı olan sağlık turizmi sektörü içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkaracak potansiyele sahip. Turizm sektörünün tekrar şahlanması için altın anahtar niteliğinde olan sağlık turizmi yeni yatırım ve aksiyonlara ihtiyaç duyuyor.

Türkiye’nin son 10 yılda sağlık turizmine yaptığı yatırımlar sayesinde Türk sağlık turizmi dünyada önde gelen sektörler arasında yerini aldı. Türkiye’nin birçok krizi bir arada yönettiği ve yabancı para akışına en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde sağlık turizmi gerekli destekler sayesinde potansiyelini ikiye katlayabilir.

Bu anlamda İhracaat Geliştirme Merkezi (İGEME)’nin sağlık turizmine değer katma amacıyla geliştirdiği Medical in Türkiye projesi bu krizi sağlık turizmi sektörü için fırsata çevirebilir. Sektörün günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile geliştirilen Medical in Türkiye ile Türk sağlık turizmi potansiyelini ortaya koyacak.

YANGINLAR TURİZM SEKTÖRÜNE DARBE VURDU

Türkiye genelinde birçok yerde aniden çıkan yangınların bir kısmı kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Tatil bölgelerinde kontrol altına alınamayan yangınlar hem otel sahipleri hem de tatilciler açısından büyük tehlikelere neden oldu.

Pandemi döneminden beri zor şartlar altında faaliyetlerine devam eden turizm sektörü yangınlar ile iyice zor bir yola girmiş oldu. Bölgeyi etkisi altına alan yangınlar nedeni ile tatil rezervasyonlarında yoğun bir iptal girişimi oldu. Yangın bölgelerindeki turizm acentaları sektöre katkı sağlamak amacı ile indirime gitse de turizm sektöründe hedeflenen rakamlara ulaşmak mümkün gözükmüyor.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN HAREKET VAKTİ

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bir sektör olan sağlık turizmi Türkiye’nin gelişmiş imkanları ve geleceğe dönük yatırımları ile her geçen gün değer kazanmaya devam ediyor. Turizm sektörünün pandemi ve yangın gibi sebeplerden ötürü sekteye uğradığı bu günlerde sağlık turizmi Türkiye için önemli bir mecra haline geldi. Turizm sektöründen beklenen gelirin elde edilemiyor olması sağlık turizmini en önemli turizm mecrası haline getirmiş oldu.

YENİ DÜZEN YENİ PROJELER

Türkiye’nin içinden geçtiği süreçlerin sonucunda birçok sektör için yeni bir dönem başladı. Bu yeni döneme ayak uydurmak, gerekli taleplere hızlı geri dönüşler sağlamak oldukça önemli. Sektörün ihtiyaçlarına destek olmak amaçlı geliştirilen Medical in Türkiye ile Türk sağlık turizmi tam kapasite çalışabilir. Yerinde hizmet prensibi ile çalışan proje turizmin ve sağlık turizminin birtakım sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Türk sağlık firmaları için yurt dışında oluşturulan Türk sağlık merkezleri kuruluşların yurt dışına açılan kapısı olacak.

İGEME’nin yeni düzende hıza ayak uydurmak için geliştirdiği Medical in Türkiye ile turizm sektöründe kaybolan gelirlerin sağlık turizmi ile elde edilmesi hedefleniyor. Bu dönemde yeni atılımlar ve aksiyonlar Türkiye’nin ve sektörün en az yara ile kurtulması adına büyük önem taşıyor.

İGEME CEO’su Murat IŞIK konu ile ilgili olarak; ‘’Ormanlarımız yangınlar yüzünden büyük bir yara aldı. Gelişmeleri üzülerek takip ediyoruz. Yangın ve yangının beraberinde getirdiği sonuçlar endişe verici. 2 yıldır büyük sorunlarla uğraşan turizm sektörü için büyük bir felaket. Turizm sektöründeki kayıpları sağlık turizmi ile telafi edip en az hasar ile kurtulabileceğimizin farkındayız, herkes farkında. Bu nedenle tüm gözler sağlık turizmine çevrildi. Bu sonuçlardan yeni gereklilikler doğdu neyse ki Medical in Türkiye ile bu gereklilikleri fazlası ile karşılayabiliriz. Bir an önce harekete geçmek ya