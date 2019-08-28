Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor

Sağlık Endüstrileri Platformu, tıbbi cihazların "can kurtardığına" dikkat çekerek, tıbbi cihaz fiyatlarının belirlendiği Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) düzenli güncellenmesini istedi.

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası (SAİS), Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği'nin (SADER) oluşturduğu Sağlık Endüstrileri Platformu'nun açıklamasında, "Türkiye’de hastaların uzun ve sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak için hastalıkların tanısı, tedavisi, izlenmesi, yönetimi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılan medikal ürünleri, teknolojileri, ilgili hizmetleri geliştiren, üreten ve kullanıma sunan tıbbi cihaz üretici, ithalatçı ve tedarikçi dernekleri temsil etmektedir" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Geçen 12 yıl içinde hastanelerin diğer masraf kalemlerine (elektrik, su, doğalgaz ödemeleri; personel ücretleri ve SGK primleri; temizlik, ulaşım, yemek giderleri, mefruşat ve bakım-onarım vb.) bakıldığında kur, enflasyon, asgari ücret artışları oranında fiyat düzenlemesine gidilmeyen tek satın alma kalemini tıbbi cihazlar oluşturmaktadır."

Buna karşılık, tıbbi cihaz hizmet ödemelerinde sistematik bir düzenleme, güncelleme yapılmadığının altı çizildiği açıklamada, "Sonuç olarak güncellenmeyen SUT fiyatları ve hastanelerin ödeme vadelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle, satılan ürünler ya yerine konulamamakta ya da üretilememekte" denildi.

Tıbbi Cihaz Sektörü halk sağlığı için, tanı konulması ve tedavi sunulmasını sağlayan öncelikli ürünler sunduğu vurgulanan açıklamada, bu ürünler şöyle sıralandı:

- Yaraları saran sargı bezi tıbbi cihazdır.

- Kalbi attıran kalp pili, yetmezliği çözen kalp kapakları, tıkalı damarları açan kateter, balon, stent, kalp nakli için zaman kazandıran yapay kalp destek cihazları tıbbi cihazdır.

- Bebek, çocuk ve erişkin sonda ve idrar torbaları tıbbi cihazdır.

- Hastalıklara tanı koyduran laboratuvar testleri, numune alınan enjektör ve tüpler tıbbi cihazdır.

- Yara bakım ürünleri tıbbi cihazdır.

- MR, Tomografi, ultrason gibi görüntüleme cihazları tıbbi cihazdır.

- Aktif hayata döndüren diz ve kalça protezleri tıbbi cihazdır.

- Diyaliz makineleri tıbbi cihazdır.

- Beyin ve ağrı pilleri tıbbi cihazdır.

- Şeker hastalarının takibini yapan şeker ölçüm cihazları ve çubukları, insülin enjeksiyonu yapılmasını mümkün kılan kalem ve iğne uçları tıbbi cihazdır.

- Kapalı ve laparoskopik tüm cerrahilerde kullanılan el aletleri, kesikleri kapatan sütürler, hasta başı monitörler, ameliyat sonrası yoğun bakımda bağlanılan cihazlar tıbbi cihazdır.

Tıbbi cihaz sektörünün "hayatta kalma mücadelesi" verdiği de vurgulanan açıklamada, "Son yıllarda ülkemizin sağlık alanında yaptığı atılımlarla elde etmiş olduğu kazanımların sürdürülebilir olması, sektördeki tüm paydaşların ayakta kalabilmelerine bağlıdır" uyarısı yapıldı. (Fotoğraflı)