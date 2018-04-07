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Sabiha Gökçen’den ilk çeyrekte rekor büyüme

Anıl UÇAN /İSTANBUL()-İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılının ilk çeyreğinde yolcu sayısını yüzde 18 artırarak 7.8 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı...

Sabiha Gökçen’den ilk çeyrekte rekor büyüme

Anıl UÇAN /İSTANBUL()-İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılının ilk çeyreğinde yolcu sayısını yüzde 18 artırarak 7.8 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılının ilk 3 ayında rekor bir büyüme ile yolcu sayısını yüzde 18 artırarak, 7.8 milyon yolcuya çıkardı. Yılın ilk çeyreğinde 2.5 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı yüzde 18 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 5.3 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısındaki artış yüzde 19’a ulaştı. Mart ayında uçan yolcu sayısı ise 2 milyon 722 bin olarak açıklandı. Yolcu sayısı Mart ayında geçen yılın Mart ayına oranla yüzde 15 oranında arttı. Mart ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15’er oranında artış elde etti.

"2018 YILINA YÜKSEK ORANDA YOLCU ARTIŞIYLA BAŞLADIK"

İlk 3 aylık yolcu rakamları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 18’lik yolcu artışının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi, “2018 yılına yüksek oranda bir yolcu artışıyla başladık. Bu artışın yılın ilk çeyreğinde de yüzde 18 oranında bir büyüme ile devam etmesi bizi oldukça mutlu etti ve yıl sonu hedefimiz için bizleri daha da umutlandırdı. 2018 yılı için en önemli hedefimiz, yolcu sayımızdaki artışı yıl sonunda çift hanelerde tutabilmek olacaktır. Rakamsal verilerin yanı sıra terminal içinde yolcularımızın konforunu ve memnuniyetini artırıcı bir dizi önlemler de alıyoruz. Yeni ticari alanları hizmete sokmak ve yeni havayollarını bünyemize katmak da diğer önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu vesileyle, bizi tercih eden tüm misafirlerimize, değerli iş ortaklarımıza ve özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi

(FOTOĞRAFLI)

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