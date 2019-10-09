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Sabiha Gökçen Havalimanı Camii inşaatında sona doğru
İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen’de, artan yolcu sayısı dikkate alınarak hayata geçirilen ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkân veren Sabiha Gökçen Havalimanı Camii inşaatında sona gelindi. 12 Mart'ta...
EKONOMİ 09.10.2019, 12:13
İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen’de, artan yolcu sayısı dikkate alınarak hayata geçirilen ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkân veren Sabiha Gökçen Havalimanı Camii inşaatında sona gelindi.
12 Mart'ta temeli atılan ve 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkân veren Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin inşaatında sona gelindi. 9 bin metrekare inşaat alanında toplam 2 bin metrekare kapalı alanı olacak caminin yüzde 70’i bitti. Caminin kaba inşaatı biterken camiye ait kubbe, minare ve şadırvan bölümlerinin inşaatı da tamamlandı.
Havalimanından camiye geçiş için yapılan yaya köprüsü inşaatında ise sona gelindi. Yaya köprüsü ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın ana terminal binasından cami alanına kolaylıkla ulaşılabilecek. Selçuklu mimarisine göre inşa edilen caminin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.
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